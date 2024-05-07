BIZ勝派丨為永續生活注入動力 Slowood使用Airwallex提供本地支付選項 網店訂單轉化率上升 增近四成回頭客

Slowood業務發展總監Rebekah LeBrun。

新一代積極投入永續生活模式，並願意付諸實行。市調機構Ipsos曾在港進行一項相關消費者期望的調查，八成受訪者稱在購買時環境標準最為重要。同時另一調查表示，逾七成網購客戶會因為無法使用方便和熟悉的支付渠道而放棄購買。以「裸買體驗」招徠，提供散裝環保與有機產品選購，並設有網店的Slowood環保生活百貨，近年深受年輕人歡迎。Slowood業務發展總監Rebekah LeBrun表示，從世界各國進貨涉及不同貨幣的交易支出，構成成本壓力；加上網店基建不支援消費者慣用的本地電子支付方式，窒礙業務發展。「透過Airwallex，我們為客戶提供更多的本地支付方式選擇，有了更好的顧客體驗，結帳流程更快，不但成功增加網店轉化率，回頭客的比例同時高至36%。」她表示。

Slowood天然和有機產品 響應環保與永續 作為一間專門售賣各種天然和有機食品，並提供散裝購買香薰、香料、調味料與茶包等，以響應環保與永續生活的本地品牌Slowood，在香港既設有實體店舖，也提供網購服務，吸引不少香港人幫襯。Rebekah指品牌積極搜羅各國產品並引入本地市場，務求香港客戶能享受更全面的健康日常生活體驗，響應永續生活。然而環球國際貿易容易產生成本壓力，包括金錢及時間上的花費，此外如果網購平台欠缺貼地的結帳方式，就會容易造成不必要的成本轉嫁，大大減低本地顧客的消費意欲，令Slowood急需尋求解決方案。

用Airwallex Shopify外掛程式

半數網店客戶使用地支付選項 Slowood採用Shopify來建立網店，然而其預設支付網關Shopify Payments僅提供PayPal與信用卡等基本結帳方式。Rebekah認為網站的支付方式不夠全面，對本地顧客來說並不理想。「我們的目標客戶以香港人為主，故網店缺乏本地支付選項，會直接影響顧客結帳機率與付款體驗。」後來她選用Airwallex的外掛程式選項，將Airwallex全球收單接入Slowood網購平台，整合更快速、簡單與全面的支付方式，包括港人常用的FPS(轉數快)、支付寶、支付寶香港及微信支付。她續指接入該服務90天後，Slowood的回頭客增加了36%之餘，選擇用本地支付方式的顧客數量更增加 50%，短時間即有業務增長，還帶動網店客流。Airwallex亞洲總經理陳君洋Arnold補充，表示網店能提供顧客熟悉的電子支付方式，絕對是電商的成功關鍵。「無疑信用卡仍然是香港人最常使用的支付方式，然而根據我們最新發表的《全球電子商務調查》，72%本地消費者表示會因無法使用熟悉的支付渠道而放棄網購。電商可以透過Airwallex的外掛程式選項，最快能於一周內規劃及設定網店支付策略，大大提升競爭力。」