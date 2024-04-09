BIZ勝派丨開拓電商戰線 70%香港消費者增跨境線上消費 Airwallex為顧客帶來熟悉支付體驗

跨境電商盛行，港人消費已不再拘泥於本地購物；商家賣貨也要走出香港，探索環球市場潛力。要了解跨境電商現況，Airwallex空中雲匯聯同支付諮詢機構Edgar, Dunn & Company發表全球電子商務調查，顯示逾半全球受訪者預計在未來6至12個月內增加跨境網上消費。而針對本地市場，香港消費者增加網購更飆至七成，反映商家急需變陣。Airwallex香港及東南亞總經理陳君洋Arnold分享洞見，「跨境電商雖然普及，惟報告亦指出逾七成受訪者會因為無法使用熟悉的支付渠道而放棄消費。商家必須解決痛點，方可在競爭激烈的電商戰線下站穩住腳。」

支付體驗 收款結算 為推動跨境電商買賣雙向發展

儘管環球經濟不確定性持續存在，惟電子商務發展步伐卻一枝獨秀。Arnold引述，「根據《Statista》調查顯示，2030年全球B2C跨境電商的市場規模估算將高達7.9兆美元，複合成長率快達26.2%。」他續指電子支付方式是促進電商的關鍵因素，「就香港而言，信用卡(50%)是本港消費者跨境網購最常用的付款方式，其次是各式電子錢包，而72%本地消費者表示會因為無法使用習慣的支付渠道而放棄網購。」此外，在不同地區購物所涉及的匯率與交易手續費，也會影響網購行為，「54%全球消費者表示，如商家未能清楚告知跨境購物所產生的額外費用，如貨幣兌換和國際交易費用，則可能不會再次選擇同一網店購物。」

Arnold認為Airwallex能為買賣雙方提供無縫且友善的跨境支付體驗。「不少支付網關或電子支付平台只綁定當地貨幣進行兌換及結算，對買商雙方產生銀行電匯、交易費等各類手續費，小數怕長計。就消費者來說，某些地區的網購更對應當地特定的付款方式，或要開立當地銀行戶口等，增加完成交易的難度。」他表示Airwallex提供一站式多幣種結算服務，容許商家同時開立不同貨幣帳戶即時結存，減省銀行匯款的時間和金錢成本；商家僅需進行一次對接，於網店簡單安裝相關外掛程式，即可於網店接受包括信用卡及多種電子錢包收款，為消費者提供逾160種支付方式，兼支援海外先買後付平台如Klarna與Afterpay。「更重要的是，社群電商持續風靡全球，當中內地消費者對其興趣最大(86%)，香港(76%)和新加坡(62%)則緊隨在後。平均而言，他們使用Facebook進行線上跨境購物最多(28%)，其次是TikTok(22%)與Instagram(20%)；另外社交平台提供的優惠折扣、他人推薦和直播帶貨均為觸發消費的動機。」他強調要捕捉商機，Airwallex正好提供不同嵌入式金融外掛程式選項，讓商家快速部署簡單如支付連結等，以提升競爭力。