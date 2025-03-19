BIZ勝派 | SAP Business Suite 賦能商業AI創韌性與競爭 助企業迎難而上

企業業務全球化，經營考慮因素愈多，亦要面對數碼轉型的壓力，自然增加營運的複雜性。嶄新的企業管理規劃(ERP)，要確保韌性和競爭力，SAP介绍Business Suite整全方案，賦能自家生成式商業AI「Joule」融合雲端ERP應用，協助提升各部門的決策機動性與一致性外，最近還夥Databricks合作推出SAP Business Data Cloud，於數據基建整合企業內所有SAP及可信賴的第三方資訊。SAP亞太區Business Suite負責人Liher Urbizu認為此舉讓企業決策更精準。「愈多關鍵數據訓練Joule，讓分析更可靠，引領企業邁向下一階段的創新和洞察。」
理順跨部門決策 提升企業業務發展
當公司規模和結構愈繁複，愈需要部署集成的ERP系統，讓核心企業流程，如財務、人力資源、供應鏈、採購和銷售等，於單一平台整全處理，故SAP應運而生。Liher Urbizu指當下業務流程自動化，更涉及如何借助商業AI、怎樣訓練AI讓決策者作出適切的決定；惟部門之間會有獨特且具體的目標，組合起來往往令企業方針走向愈趨複雜。他解釋，「如你問財務總監，他一定會談論如何平衡成長與利潤；如你問人事總監，他會著眼聘請與調配人手，也會追求合規和可持續發展；到你問營運總監，他會考慮上下游供應鏈的彈性等。事實是一切都是緊密相連的，不同部門的決策會對財務與營運產生影響。」
SAP Business Data Cloud 解放商業AI潛能
借助合作夥伴Databricks在數據工程、機器學習和AI演算方面的先進技術，SAP最新於SAP Business Suite推出SAP Business Data Cloud，這是完全代管的SaaS(即服務)解決方案，可整合和管理所有SAP資料，並能與第三方資料流暢連結，通過Insights App為各業務別主管提供情境進階分析和規劃，以制定更具影響力的決策。Liher Urbizu強調新功能更能精明訓練Joule，提升業務決策能力。官方同步還推出一系列即用型Joule agents，覆蓋財務、服務、銷售等多個領域予企業即時使用，更新設Agent Builder功能，讓企業構建和部署自定義的商業AI，解放應用潛能。
SAP借助AI 為港中小企解決營運挑戰
SAP Business Suite的全新升級，Liher Urbizu概述部分企業成果。「我們協助渣打銀行統一雲端ERP管理，去年通過人力資源平台SuccessFactors為8.5萬名員工提供生成式AI功能，提升作業流程；透過AI，我們幫全球家電領導BSH.提供需求管理和預測，改善供應鏈、銷售與庫存；更為MOD Pizza的人力資源自動化，簡化每月千名新員工的入職流程。」然而他重申SAP不止服務大企業，「面對本港中小企充滿挑戰的營商環境，明白缺乏資金加速數碼轉型。由於AI作為標準嵌入我們的業務流程中，只要是雲端ERP的客戶都將自動獲得我們AI功能帶來的好處。」他認為SAP帶來的首要價值就是增強香港企業的競爭力，藉著AI高速發展，他深信未來商業格局定能帶來全新機遇。
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