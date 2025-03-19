BIZ勝派 | SAP Business Suite 賦能商業AI創韌性與競爭 助企業迎難而上

企業業務全球化，經營考慮因素愈多，亦要面對數碼轉型的壓力，自然增加營運的複雜性。嶄新的企業管理規劃(ERP)，要確保韌性和競爭力，SAP介绍Business Suite整全方案，賦能自家生成式商業AI「Joule」融合雲端ERP應用，協助提升各部門的決策機動性與一致性外，最近還夥Databricks合作推出SAP Business Data Cloud，於數據基建整合企業內所有SAP及可信賴的第三方資訊。SAP亞太區Business Suite負責人Liher Urbizu認為此舉讓企業決策更精準。「愈多關鍵數據訓練Joule，讓分析更可靠，引領企業邁向下一階段的創新和洞察。」

理順跨部門決策 提升企業業務發展

當公司規模和結構愈繁複，愈需要部署集成的ERP系統，讓核心企業流程，如財務、人力資源、供應鏈、採購和銷售等，於單一平台整全處理，故SAP應運而生。Liher Urbizu指當下業務流程自動化，更涉及如何借助商業AI、怎樣訓練AI讓決策者作出適切的決定；惟部門之間會有獨特且具體的目標，組合起來往往令企業方針走向愈趨複雜。他解釋，「如你問財務總監，他一定會談論如何平衡成長與利潤；如你問人事總監，他會著眼聘請與調配人手，也會追求合規和可持續發展；到你問營運總監，他會考慮上下游供應鏈的彈性等。事實是一切都是緊密相連的，不同部門的決策會對財務與營運產生影響。」