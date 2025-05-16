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科技
2025-05-16 04:31:39
日報

BMW及MINI兩大陳列室進駐灣仔合和商場

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BMW陳列室 灣仔合和商場

BMW陳列室的開放式空間展出品牌各種車款。

MINI陳列室 灣仔合和商場

MINI陳列室同樣展出品牌最經典的車型。

森那美汽車集團為位於灣仔合和商場17樓的的BMW和MINI陳列室揭幕，以BMW Retail.Next為概念，將汽車零售體驗重塑升級，打造具品味、創新與生活感的全新品牌服務體驗。

灣仔向來是汽車陳列室集中地，合和商場都有多個品牌進駐。繼DENZA和XPENG後，今次新進駐有BMW及MINI陳列室。佔地約9,000呎，是香港首個Retail.Next陳列室，設有時尚而充滿生活感的室內空間和多功能區域，簡約溫暖的設計元素，營造出如家居般的自在氣氛。

BMW陳列室 M4開篷版

櫥窗前以M4開篷版為焦點。

MINI陳列室 Aceman

電動MINI Aceman為最人氣急升的電動車。

試坐暢銷車款

在BMW陳列室，開放式空間展出多部暢銷車型，有齊高科技電動車系列如BMW i，以及熱血運動感的跑車BMW M系列。相鄰的MINI陳列室則別具個性，展示了經典的3門Cooper、首款5門Aceman以及SUV Countryman等，空間充足，參觀者可以慢慢駐足觀賞，以及上車試坐親身感受。

兩間陳列室均設有休息區域，除了提供最佳視角，還帶來了如家般溫馨愜意，酒吧提供免費飲品，更可在獨立的貴賓休息室享受個人化的諮詢服務。同時亦有精品區，給車迷添置各種品牌紀念品。

陳列室引入採用高科技介面，例如情感虛擬體驗(EVE)。這是一款3D渲染軟件，在諮詢和銷售過程中以幾乎真實的照片展示車輛，準買家可從多角度探索車輛內外，並在白天和夜晚不同環境下體驗車輛。

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BMW陳列室 MINI陳列室 灣仔合和商場

休息區域布置如家居般舒適。

開幕限定禮遇

為慶祝陳列室隆重開幕，即日起於現場選購BMW i純電型號可享低月供計劃及開幕限定福袋，內含免費充電、額外原廠保用及免首年牌費和保險費。MINI限量活動車亦有優惠價$239,800起，全新3門MINI Cooper Classic Style登場優惠價$269,800。

查詢：
BMW 3129 9010
MINI 3193 6800

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