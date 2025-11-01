BNCF BPad Mini 迷你平板電腦實測! 價錢實用度取得平衡

在追求極致性價比的數碼產品市場中，若有一款平板電腦既能滿足日常通訊需求，又能提供大螢幕的視覺享受，無疑會成為精打細算用家的焦點。最近登陸香港的 BNCF BPad Mini 迷你平板電腦，正是這樣一款引人注目的產品。它擁有 8.4 吋螢幕與輕巧機身，更兼具 4G 上網與語音通話功能。

設計與手感：輕巧便攜的實用主義

BPad Mini採用經典平板造型，機身厚度 7.6mm，重量約 320g，搭配經過磨砂處理的背蓋，防滑耐髒，單手長時間持握也倍感輕鬆。機身右側巧妙整合了音量鍵、電源鍵與指紋感應器，還特別配備了實體快門按鍵。