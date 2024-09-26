Boompods Lock｜全球首款內置「Apple Find My」技術行李密碼鎖將在港推出

Boompods與LRT 隆重宣佈，全球首款內建Apple Find My追蹤技術及可充電電池的 Boompods Lock行李密碼鎖，將於2024香港秋季旅遊博覽會上發表！

Boompods Lock可充電追蹤行李鎖

Boompods Lock已獲TSA認證，使機場安檢流程更為順暢。儘管內含先進技術，Boompods Lock依然保留傳統TSA行李鎖的外觀，重量僅為35.9克，備有黑色、白色及海洋藍色三種顏色可選。Boompods Lock的一大便利之處在於其可充電電池設計，通過USB Type-C介面，使用標準手機充電器即可充電。內置的Apple Find My追蹤功能，在充滿電後可持續運行長達6個月。此外，Boompods Lock具還內置100分貝(dB) 蜂鳴器，方便旅行者在嘈雜或擁擠的環境中輕鬆找到行李。

Boompods Lock即將於將於9月27日至29日2024香港秋季旅遊博覽會上LRT展位在亞洲首發，建議零售價$348。