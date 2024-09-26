Boompods Lock｜全球首款內置「Apple Find My」技術行李密碼鎖將在港推出

Boompods與LRT 隆重宣佈，全球首款內建Apple Find My追蹤技術及可充電電池的 Boompods Lock行李密碼鎖，將於2024香港秋季旅遊博覽會上發表！
Boompods Lock可充電追蹤行李鎖
Boompods Lock已獲TSA認證，使機場安檢流程更為順暢。儘管內含先進技術，Boompods Lock依然保留傳統TSA行李鎖的外觀，重量僅為35.9克，備有黑色、白色及海洋藍色三種顏色可選。Boompods Lock的一大便利之處在於其可充電電池設計，通過USB Type-C介面，使用標準手機充電器即可充電。內置的Apple Find My追蹤功能，在充滿電後可持續運行長達6個月。此外，Boompods Lock具還內置100分貝(dB) 蜂鳴器，方便旅行者在嘈雜或擁擠的環境中輕鬆找到行李。
Boompods Lock即將於將於9月27日至29日2024香港秋季旅遊博覽會上LRT展位在亞洲首發，建議零售價$348。
Boompods Bloomcard可充電追蹤卡
此外，Boompods與LRT在2024香港假日及旅遊博覽上推出Boompods Bloomcard可充電追蹤器連護護照套。這款超薄、信用卡大小的追蹤器，可完美放入專門設計的護照夾中，並與Apple Find My追蹤技術無縫連接。Boompods Bloomcard的電池壽命長達5個月，並可通過任何Qi無線充電器充電，無需攜帶特殊充電線。Boompods Bloomcard具有IPX7防水等級，能夠在各種環境中保持耐用性，並配備藍牙5.2和94dB蜂鳴器，方便定位提醒。Boompods Bloomcard由100%海洋回收塑料製成，護照夾則使用生物基材料製作，為用家提供一個可持續且智能的旅行解決方案。Boompods Boomcard Rechargeable 建議零售價為$268，Boompods Boomcard Rechargeable + Passport Holder 建議零售價為$368。
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