Cambridge Audio全新EX系列家居音響 網絡播放器 解碼擴音機 高質聽歌

第4代StreamMagic平台支援Spotify Connect、TIDAL Connect、Deezer等直接串流，可通過Wi-Fi、乙太網或USB音訊的高解析度音訊傳輸。同時設USB、同軸、TOSLINK或無線連接Chromecast、AirPlay 2和藍牙aptX HD，以及新增HDMI eARC連接電視，亦與Google Home、Apple AirPlay等系統相容，收看電視節目、電影、遊戲等可享受更高音質。

EXN100核心的ESS ES9028Q2M SABRE32 Reference DAC可以處理高達32位768kHz和DSD512的PCM數碼訊號輸入，具有高動態範圍及低失真音效。機面的1280x720彩色顯示螢幕增大25%，外殼更厚極富質感。

強勁有力擴音機

EXA100每聲道100W的AB類放大輸出，力量充沛。內置環形變壓器高度遮罩及保持寧靜，兩側有重型散熱器，使用旗艦機型Edge M的後級放大器模組和相同的功率晶體管，音質有保證。

連接性非常全面，模擬輸入包括一組平衡XLR和3組RCA立體聲插座；輸出設有前置6.3毫米耳機插孔、立體聲及低音炮前置輸出，以及兩組揚聲器輸出，並備有ESS Sabre ES9018K2M DAC數碼模擬轉換器和一系列數碼連接。

切換到Power Amp模式變成立體聲後級放大器，可與EXN100完美配搭。視覺上亦擁有相同的月灰色飾面和全高的中央切割面板，並能使用全新遙控器一併控制。