Cambridge Audio Evo One全新揚聲器 靚聲音箱可串流接駁電視

想要集多功能於一身的家居揚聲器？Cambridge Evo One由1968年創立的英國品牌Cambridge Audio推出，具備14個驅動單元及700W靚聲輸出，可串流音樂及連接電視，兼內置黑膠唱頭放大器，加上簡約利落的外形，可滿足音樂及電影愛好者多個要求。

胡桃木簡約外形

Cambridge Evo One由紅點設計大獎得主Ged Martin在倫敦設計，以胡桃木飾面配上蜂窩形狀網布，設計充滿極簡復古現代美學。前方設有6.8吋彩色屏幕，可切換曲目專輯封面和信息、時鐘顯示或VU儀表。

內置14個驅動單元，包括4個1吋絲質圓頂高音單元、4個2.25吋鋁錐體中音單元和6個2.75吋長衝程低音單元，在前置、側面和後置配置方式散發，聲音擴散寬廣立體。即使不是坐在正中央的「皇帝位」上，房間裡的每何角落都能享受到絕佳音質。 700Ｗ功率的D類擴音器，每個驅動單元50瓦精細控制，音色清晰兼有深厚低音，超越了單個箱體的局限性。

