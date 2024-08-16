Cambridge Audio Evo One全新揚聲器 靚聲音箱可串流接駁電視

想要集多功能於一身的家居揚聲器？Cambridge Evo One由1968年創立的英國品牌Cambridge Audio推出，具備14個驅動單元及700W靚聲輸出，可串流音樂及連接電視，兼內置黑膠唱頭放大器，加上簡約利落的外形，可滿足音樂及電影愛好者多個要求。
胡桃木簡約外形
Cambridge Evo One由紅點設計大獎得主Ged Martin在倫敦設計，以胡桃木飾面配上蜂窩形狀網布，設計充滿極簡復古現代美學。前方設有6.8吋彩色屏幕，可切換曲目專輯封面和信息、時鐘顯示或VU儀表。
內置14個驅動單元，包括4個1吋絲質圓頂高音單元、4個2.25吋鋁錐體中音單元和6個2.75吋長衝程低音單元，在前置、側面和後置配置方式散發，聲音擴散寬廣立體。即使不是坐在正中央的「皇帝位」上，房間裡的每何角落都能享受到絕佳音質。 700Ｗ功率的D類擴音器，每個驅動單元50瓦精細控制，音色清晰兼有深厚低音，超越了單個箱體的局限性。
多功能連接
Evo One可以透過任何第三方服務平台收聽串流音樂，支援Spotify Connect、TIDAL Connect、Deezer、Qobuz、Roon Ready、UPnP和互聯網廣播直接串流，並透過Wi-Fi或乙太網路支援高達32 bit/192kHz的高解析度音頻。
用家可使用Cambridge開發的StreamMagic平台，以App控制及調整個性化音訊。7頻段EQ均衡器可手動控制，亦提供針對多種音樂類型和電視觀看場景的預設。特設「房間優化功能」，可手動調整聲音以適應居住空間。
另外亦提供藍牙、AirPlay 2和Google Cast選項，使用各種設備共享音樂，完全兼容Google Home、Apple AirPlay和Roon多房間系統。有線連接可使用HDMI eARC接駁電視，內置黑膠唱頭放大器可直接連接HiFi唱盤，另有光纖數碼輸入、USB-A插口等不同選項。
Cambridge Evo One現已發售，定價為$11,800。
查詢：2882 4000