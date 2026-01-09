Cambridge Audio L/R系列揚聲器 大中小尺寸 6色齊發

Cambridge Audio L/R系列揚聲器設3款尺寸。

英國音響品牌Cambridge Audio發布全新L/R系列進階主動式立體聲揚聲器，3款型號L/R X、L/R M和L/R S，集結頂尖聲學工程、直覺易用的連接及簡約鮮明設計，絕對是今年家居必備的音響潮物。 L/R系列共有3個不同尺寸，分別推出黑、白、綠、橙、藍及胡桃木色。最大的L/R X內藏全新開發的28mm Torus高音單元，為揚聲器橙色部分，搭配雙5吋低音單元及雙6吋抵消式被動輻射器，800W的D類擴大總功率達1匹馬力推動，輸出強勁深沉而低失真的聲效。

中碼L/R M則為較小空間設計，總輸出功率為300W，同樣具備28mm Torus高音單元及2.5路聲學設計，帶來細膩寬廣的音效。兩款揚聲器內置StreamMagic Gen 4平台，支援Wi-Fi或乙太網路直接串流TIDAL Connect、Spotify Connect、Amazon Music等多平台網路廣播，並可透過Google Cast或Apple AirPlay 2作多裝置使用。具備藍牙、HDMI eARC、動磁唱放、模擬與數碼輸入，以及透過USB-C或無線WISA HT的揚聲器連接。

最細的一款L/R S，同樣富L/R聲學理念，價錢更親民易入手。內置21mm鋁質高音單元及3吋低音喇叭和超低音輸出，採用100W優化D類擴音推動，帶來溫暖均衡的調聲。提供藍牙aptX HD無線連接，以及實體AUX、光學和USB接口，亦可接駁電腦播放。造型小巧精緻，特別適合桌面或小型生活空間。 L/R S將於年初上市，售價$3,980，胡桃木版本售$4,480。L/R M則預計在夏末上市，價格$11,980，胡桃木版本$12,980；L/R X預計於第二季上市，售價為$17,980，胡桃木版本$18,980。 查詢：2882 4000