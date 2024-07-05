Cambridge Audio Melomania P100頭戴式無線⽿機　長達100小時超長氣聽歌

英國音響品牌Cambridge Audio早前才推出無線藍牙耳機，又再追加⾸款頭戴式型號Melomania P100。實現CD品質的無線播放，在關閉降噪功能的情況下可延⻑⾄100⼩時續航時間，只需$2,180定價著實有吸引力。
專業級驅動器
Melomania P100於倫敦總部設計和調整，結合Qualcomm Snapdragon Sound與aptX無損無線技術，無線播放亦能保證音質，沒有任何失真壓縮。提供3種主動降噪設置，有效隔絕外部噪⾳。
P100配備定制的10mm三層優質Mylar⾼端驅動器和鈷磁鐵，並使⽤AB類放⼤技術，深沉可控的低⾳、逼真的⼈聲和清晰美麗的⾼⾳，聲⾳透明⽽⾃然。
在Melomania Connect應⽤程式中，可以根據自己⼝味作個⼈化⾳訊。七頻段EQ均衡器可⽤於⼿動將聲⾳精確調整，同時提供了針對多種⾳樂類型定制的6種預設。⽀援遊戲模式，打機時聲畫同步，延遲減少⾄僅80毫秒。
最長100小時續航力
在啟動主動降噪的情況下，P100⼀次充電可提供⻑達60⼩時的播放時間，關閉後則可提供⻑達 100⼩時的播放時間。只需5分鐘快速充電，即可再播放2至4⼩時。⽿罩的⽿墊由記憶海綿製成，表⾯覆蓋著⼈造⽪⾰，適合各種頭型尺⼨，電池和⽿罩墊更可更換以延長使用壽命，同時引入50%再生塑料製成。
Cambridge Audio Melomania P100即日起在官網及授權經銷商發售，售價為$2180，有⽩⾊或⿊⾊可供選擇。