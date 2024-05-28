Canva新功能｜推全新介面及企業版　AI驅動生成圖像、執相剪片

早前Canva舉行發布會Canva Create，宣布推出多項全新功能及企業版。

Canva設計平台自從於2013年面世，每月用量有多達1.85億人次，可說是打工仔必用的平台之一。早前Canva於美國舉行Canva Create發布會，推出專為業務而設的全新Canva，增加及升級一系列功能，令創作更加輕鬆。

全新工作介面 Canva指出這是自推出以來最大的升級，帶來全新頁面及強大的編輯體驗，暫時只限於首100萬名發現隱藏入口的用戶，於8月就會全面開放。更新重點包括簡化設計流程，可直觀快捷地搜索、篩選及操作常用功能；自定義工作區可將最重要的設計、文件夾或模板標記星號，以及簡化的評論加強協作。

Canva首推企業版 Canva Enterprise企業版包括一個集中管理團隊和權限的管理控制台，可創建多個團隊以區分品牌，並有白板、文書處理、報告及AI平台Magic Studio，同時提供企業級安全功能，並提供專門的設計、入職和培訓等。 Canva引入一系列內部溝通工具，包括最新產品Canva課程，將Canva設計轉化為互動的學習材料，格式化為一組按順序排列的課程。同時推出一套全新的AI工具、模板和應用程序，供市場營銷、銷售、人力資源和創意團隊簡化協作及提高生產力。

全新工作套件 另一項最新的產品Canva工作套件，是一系列針對特定職業度身定制的專業模板和資源，4個主題套件包括銷售、市場營銷、人力資源和創意團隊，有預設及自定義可供選擇。 設計及文件上都有不少新功能提高效率，包括大量製作、跨平台廣告設計、實時文件合作編輯建議、文件加入圖像和動畫等媒體、自動填入、錄影及與其他工具融合等。