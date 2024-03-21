CASETiFY全新貓貓手機殼　美國藝術家Coolman真跡現K11

CASETiFY 在今年「香港藝術月」與美國知名藝術家Coolman（Danny Casale）合作推出全新系列，有手機殼、AirPods保護殼等產品，更印上招牌貓貓角色。特別於K11 MUSEA開設期間限定店，展出全系列產品以外，亦有Coolman的真跡畫作及藝術品可供欣賞。
多款保護殼配件
由Coolman精心挑選的個人招牌藝術作品，包括他創作的貓貓角色「Spesh」，推出強悍防摔手機殼和鏡面手機殼，另亦有AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、2合1充電座、手機支架、指環支架、MacBook和iPad保護殼等多款電子配件，貓奴值得入手。
藝術作品打卡位
Coolman本人亦現身發布活動現場，親自介紹這個系列，並即場創作獨一無二的壁畫藝術作品。即日起至3月25日於期間限定店展出，同場亦會發售一系列快閃店限定的電子配件和限量禮品。Coolman的CASETiFY藝術家系列亦於官網及全線分店發售，產品售價由$279起。
CASETiFY ARTiSTS Coolman期間限定店
地點：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea MUSE Edition中庭
日期：即日起至3月25日
開放時間：11am- 8pm