CASETiFY全新貓貓手機殼　美國藝術家Coolman真跡現K11

CASETiFY 在今年「香港藝術月」與美國知名藝術家Coolman（Danny Casale）合作推出全新系列，有手機殼、AirPods保護殼等產品，更印上招牌貓貓角色。特別於K11 MUSEA開設期間限定店，展出全系列產品以外，亦有Coolman的真跡畫作及藝術品可供欣賞。

多款保護殼配件 由Coolman精心挑選的個人招牌藝術作品，包括他創作的貓貓角色「Spesh」，推出強悍防摔手機殼和鏡面手機殼，另亦有AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、2合1充電座、手機支架、指環支架、MacBook和iPad保護殼等多款電子配件，貓奴值得入手。