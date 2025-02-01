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科技
2025-02-01 11:00:00

CASETiFY再聯乘My Melody　推出未來科技感Y3K風手機殼

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CASETiFY亦與Sanrio的My Melody再次合作推出聯乘系列。

CASETiFY亦與Sanrio的My Melody再次合作推出聯乘系列。

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繼Kuromi後，CASETiFY亦與Sanrio的My Melody再次合作推出聯乘系列，今次以充滿玩味、時尚和華麗未來科技感的設計為主題，換上當今潮流大熱的Y3K風格，慶祝My Melody出道50周年。

My Melody金屬腕帶連手機殼套裝售價$999。 CASETiFY x My Melody氣墊手機殼$469，保護性強。 My Melody x CASETiFY系列另有AirPods保護殼等產品。

多款科幻感手機殼

CASETiFY x My Melody未來感滿載的設計，融合了時尚太空黑和亮澤液態金屬效果，配搭粉紅色氣泡效果圖案和現代Techno風格字體，型格十足。My Melody特別在她的右耳上佩戴著一個3D金屬蝴蝶結頭飾現身，設計帶有獨特率性科技感。另一款Bounce極強防摔手機殼結合霓虹粉紅炫彩效果，相當搶眼。

必買注目產品為金屬粉紅色的My Melody兩用金屬腕帶，既可以用作手機掛繩，亦可化為手鏈，配有My Melody造型、愛心、蝴蝶和士多啤梨圖案的吊飾，與系列中的另一款產品粉紅金屬手機殼搭配。

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My Melody x CASETiFY系列除手機保護殼外，同樣涵蓋一系列配件，包括AirPods和AirPods Pro保護殼、MacBook保護殼、iPad保護殼、Apple Watch錶帶、無線充電器以及手機支架等。產品售價$279至$789，即日起在官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO公開發售。

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