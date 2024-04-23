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科技
2024-04-23 12:47:26

CASETiFY回收84噸舊手機殼　推出RE/BiRTH世界地球日系列

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CASETiFY為廢棄電子配件賦予新生命，製作成全新Re/CASETiFY世界地球日系列環保產品。

CASETiFY為廢棄電子配件賦予新生命，製作成全新Re/CASETiFY世界地球日系列環保產品。

適逢世界地球日，CASETiFY發布環境影響報告，講解Re/CASETiFY計劃的最新進展，從回收再造至推廣永續創意，為環保出一分力。

CASETiFY門市設有回收箱，回收任何品牌的手機殼。 手機殼會被壓碎，並加工成Re/CASETiFY顆粒再生塑料作為新產品的原材料。

手機殼重生過程

Re/CASETiFY計劃中，全球40多家CASETiFY STUDiO門市設有回收箱，回收任何品牌的手機殼。舊手機殼到達塑膠回收工廠後，會被壓碎並分解成Re/CASETiFY顆粒，加工成再生塑料，成為製造手機殼、Airpods保護殼等電子配件的原材料，過程中任何金屬或不可回收的部分都會被抽出並妥善處理。

CASETiFY產品會註明使用回收手機殼物料製作。 Re/CASETiFY顆粒再生塑料可製作成手機殼、Airpods保護殼。 即日起4月29日，澳洲悉尼的CASETiFY STUDiO與創新家具設計公司Eva合作，使用Re/CASETiFY顆粒製作成 「Re/Treat 沙發」。

回收舊機殼減塑

在處理完所有廢棄塑膠後，CASETiFY將製造全新的電子配件發售銷售。透過Re/CASETiFY全球回收行動，成功減少超過84噸棄置塑膠流入堆填區，並透過回收和再利用重獲二次生命。截至2022年底，80%的產品採用回收材料製造，比2021年增加了60%，在2023年，CASETiFY已將回收材料融入在所有產品類別生產線中。

每售出一件永續產品，CASETiFY就會向合作夥伴EARTHDAY.ORG捐贈1美元，至今已累積種植了463,406棵樹，相當於從大氣層中減少了22,243,488磅的碳排放。
  
CASETiFY亦趁「世界地球月」發揮創意精神，於世界各地舉辦一系列活動，邀請藝術家和設計師使用Re/CASETiFY回收舊手機殼打造裝置藝術，並在公眾地方展出，例如在Sydney Arcade展示使用環保顆粒製作的「Re/Treat 沙發」。

Re/CASETiFY世界地球日手機殼系列，iPhone 15 Wave Trip設計售價由$509起。 The Bounce Odyssey Band Apple Watch錶帶售$549。

全新環保系列產品

Re/CASETiFY系列產品以自家環保顆粒製造，延續舊手機殼生命。有Bounce及Ultra Bounce極強防摔手機殼、Bounce Odyssey極強一體式錶帶，提供多款以大自然及地球為靈感的印花設計，將環保概念融入日常配搭，即日起於官網及門市發售。

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