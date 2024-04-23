CASETiFY回收84噸舊手機殼　推出RE/BiRTH世界地球日系列

Re/CASETiFY計劃中，全球40多家CASETiFY STUDiO門市設有回收箱，回收任何品牌的手機殼。舊手機殼到達塑膠回收工廠後，會被壓碎並分解成Re/CASETiFY顆粒，加工成再生塑料，成為製造手機殼、Airpods保護殼等電子配件的原材料，過程中任何金屬或不可回收的部分都會被抽出並妥善處理。

回收舊機殼減塑

在處理完所有廢棄塑膠後，CASETiFY將製造全新的電子配件發售銷售。透過Re/CASETiFY全球回收行動，成功減少超過84噸棄置塑膠流入堆填區，並透過回收和再利用重獲二次生命。截至2022年底，80%的產品採用回收材料製造，比2021年增加了60%，在2023年，CASETiFY已將回收材料融入在所有產品類別生產線中。

每售出一件永續產品，CASETiFY就會向合作夥伴EARTHDAY.ORG捐贈1美元，至今已累積種植了463,406棵樹，相當於從大氣層中減少了22,243,488磅的碳排放。



CASETiFY亦趁「世界地球月」發揮創意精神，於世界各地舉辦一系列活動，邀請藝術家和設計師使用Re/CASETiFY回收舊手機殼打造裝置藝術，並在公眾地方展出，例如在Sydney Arcade展示使用環保顆粒製作的「Re/Treat 沙發」。