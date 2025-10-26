CASETiFY推出Miffy 70週年聯乘手機殼　復古郵政美學設計

CASETiFY宣布與Miffy聯乘慶祝其誕生70週年，聯乘系列以郵票、手寫書信及經典Miffy圖案等趣味設計為主題，將可愛復古情懷融入手機殼、AirPods保護殼等，粉絲要有！

可愛郵政設計

Miffy系列以郵政元素為主題，展現了Miffy多年來走遍全球的足跡，設計相當有溫度。當中Dear Miffy Envelope手機殼如一封手寫信件，更可於手機殼、耳機保護殼或卡套上以CASETiFY Milano字體個人化設計如名字等。

Stamp Collection手機殼則匯集了多款Miffy郵票圖案，以拼貼設計滿載旅行趣味。另有玩味十足的Postage Collage Sticker手機殼，以及採用Miffy標誌性字體打造26 款字母的Miffy Initial個人化手機殼。