CASETiFY聯乘村上隆嘉年華　限定專門店買盲盒手機殼、必玩5大主題互動遊戲

CASETiFY聯乘村上隆舉行MURAKAMI WORLD活動，在希慎廣場設有各項互動遊戲。

CASETiFY與日本當代藝術家村上隆再度攜手，推出FLOWERS BLOOM系列新作，帶來多款全新珍藏版產品與限定手機殼。今次聯乘更特別舉行主題活動，即日起至2026年1月15日，於利園區及希慎廣場打造「MURAKAMI WORLD」，開設限定專門店及藝術嘉年華，大量互動遊戲可以玩！

村上隆限定版手機配件

利園區有大型璀璨燈飾，展現村上隆標誌性的太陽花。於希慎廣場3樓更特設TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWERS BLOOM限定專賣店，帶來全港獨家的SUPERFLAT FLOWERS和SMILE ON手機殼，以及FLOWERS BLOSSOM護照套和貼紙包多款專賣店限定小物，同場發售包括Bounce防摔行李箱和一系列珍藏版電子配件等。

於限定專賣店選購TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWER BLOOMS系列產品或於利園區任何店舖消費滿港$200，並登記成為CASETiFY及LEE GARDENS會員，即可獲得遊戲卡乙張，可以到4樓的Urban Park空中花園參加MURAKAMI WORLD藝術嘉年華。