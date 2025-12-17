熱門搜尋:
科技
2025-12-17 15:54:06

CASETiFY聯乘村上隆嘉年華　限定專門店買盲盒手機殼、必玩5大主題互動遊戲

CASETiFY聯乘村上隆舉行MURAKAMI WORLD活動，在希慎廣場設有各項互動遊戲。

CASETiFY與日本當代藝術家村上隆再度攜手，推出FLOWERS BLOOM系列新作，帶來多款全新珍藏版產品與限定手機殼。今次聯乘更特別舉行主題活動，即日起至2026年1月15日，於利園區及希慎廣場打造「MURAKAMI WORLD」，開設限定專門店及藝術嘉年華，大量互動遊戲可以玩！

CASETiFY TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWERS BLOOM限定專賣店。 全店只售村上隆聯乘產品。 有齊各款專門店限定的手機殼盲盒、手機支架、無線充電器等產品。 CASETiFY村上隆FLOWERS手機殼。 CASETiFY村上隆FLOWERIAN手機殼玩偶掛件盲盒造型可愛，售價$389。 CASETiFY村上隆FLOWERS流線手提行李箱，共有5色，售價$6329。 CASETiFY村上隆FLOWERS BLOSSOM手機背卡帶$119、明信片$99、護照套$199、行李牌$129、貼紙包$79，專門店限定發售。 CASETiFY村上隆FLOWERS BLOSSOM 30cm毛公仔$569、60cm $1199。 CASETiFY村上隆FLOWERS BLOSSOM絨毛鎖匙扣$149。

村上隆限定版手機配件

利園區有大型璀璨燈飾，展現村上隆標誌性的太陽花。於希慎廣場3樓更特設TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWERS BLOOM限定專賣店，帶來全港獨家的SUPERFLAT FLOWERS和SMILE ON手機殼，以及FLOWERS BLOSSOM護照套和貼紙包多款專賣店限定小物，同場發售包括Bounce防摔行李箱和一系列珍藏版電子配件等。

於限定專賣店選購TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWER BLOOMS系列產品或於利園區任何店舖消費滿港$200，並登記成為CASETiFY及LEE GARDENS會員，即可獲得遊戲卡乙張，可以到4樓的Urban Park空中花園參加MURAKAMI WORLD藝術嘉年華。

希慎廣場4樓的Urban Park化身MURAKAMI WORLD藝術嘉年華。 嘉年華內特設村上隆打卡位。 「FLOWER THROW! 花拋花樂」拋中指定洞口即可有分數。 「 FLOWER SWISH! 花式射籃」為投籃遊戲。 夾公仔機難度不算高。 「FLOWER TOSS! 花注一擲」即擲彩虹遊戲。 村上隆限定禮品包括T恤 、桌墊和文件夾。

玩遊戲贏特別獎品

透過充滿童真的「 FLOWER SNAP! 花式打卡」、「 FLOWER SWISH! 花式射籃」、「FLOWER THROW! 花拋花樂」、「FLOWER TOSS! 花注一擲」及「FLOWER CLAW! 花色夾球」5款互動遊戲，只要贏取指定數量印花，即有機會獲得村上隆限定禮品包括T恤 、桌墊和文件夾等。

TAKASHI MURAKAMI x CASETiFY: FLOWERS BLOOM活動
地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場3樓301A舖及4樓Urban Park
日期：即日起至2026年1月15日
時間：11:30am至8:30pm

