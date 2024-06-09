CASETiFY聯乘Hello Kitty新款手機殼　將設主題Pop Up店推限定精品

CASETiFY與人氣Sanrio角色Hello Kitty推出全新聯乘系列，延續Sanrio Characters便利店主題，將Hello Kitty最愛的零食融入日常電子配件之中。現可於官網登記優先選購名單，6月13日正式發售當天優先選購。

Hello Kitty零食便利店主題

這次聯乘除了將Hello Kitty結合零食為主題，並便利商店食品包裝為靈感，加入包括奶茶、奶油夾心餅乾、牛奶咖啡等點心和飲料的元素設計一系列充滿玩味的可愛產品。聯乘系列手機殼支援 iPhone、Samsung及Google Pixel系列手機，亦有強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼等多個款式可選。

除了手機殼還有AirPods、AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad及MacBook保護殼及支援 MagSafe功能的多款電子配件，售價由$279起。全新Hello Kitty聯乘系列於將於6月13日正式登場，可於CASETiFY官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO選購。