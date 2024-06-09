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科技
2024-06-09 15:00:00

CASETiFY聯乘Hello Kitty新款手機殼　將設主題Pop Up店推限定精品

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CASETiFY與Hello Kitty推出全新聯乘系列，將於6月13日發售。

CASETiFY與Hello Kitty推出全新聯乘系列，將於6月13日發售。

CASETiFY與人氣Sanrio角色Hello Kitty推出全新聯乘系列，延續Sanrio Characters便利店主題，將Hello Kitty最愛的零食融入日常電子配件之中。現可於官網登記優先選購名單，6月13日正式發售當天優先選購。

CASETiFY x Hello Kitty系列以零食及便利商店食品包裝為靈感。 CASETiFY x Hello Kitty手機殼以外亦有一系列保護殼及磁力無線充電器等配件。

Hello Kitty零食便利店主題

這次聯乘除了將Hello Kitty結合零食為主題，並便利商店食品包裝為靈感，加入包括奶茶、奶油夾心餅乾、牛奶咖啡等點心和飲料的元素設計一系列充滿玩味的可愛產品。聯乘系列手機殼支援 iPhone、Samsung及Google Pixel系列手機，亦有強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼等多個款式可選。

除了手機殼還有AirPods、AirPods Pro保護殼、Apple Watch錶帶、iPad及MacBook保護殼及支援 MagSafe功能的多款電子配件，售價由$279起。全新Hello Kitty聯乘系列於將於6月13日正式登場，可於CASETiFY官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO選購。

CASETiFY將於6月13日在將軍澳PopCorn商場開設HELLO CASETiMART。

CASETiFY將於6月13日在將軍澳PopCorn商場開設HELLO CASETiMART。

快閃店推限定精品

為慶祝Hello Kitty出道50週年，CASETiFY將於6月13日至7月2日在將軍澳PopCorn商場推出以 Hello Kitty便利店作主題的限定快閃店—HELLO CASETiMART。推出一系列快閃店限定產品，更有多個獨家禮遇及打卡設計，走進獨特的Hello Kitty可愛世界。

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