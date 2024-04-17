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科技
2024-04-17 11:03:50

CASETiFY聯乘Sanrio便利店零食系列　布甸狗化身布甸超可愛

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CASETiFY與Sanrio布甸狗推出聯乘系列，以便利店零食作設計靈感。

CASETiFY與Sanrio布甸狗推出聯乘系列，以便利店零食作設計靈感。

布甸狗迷要課金了！CASETiFY與Sanrio角色布甸狗（Pompompurin）推出全新聯乘系列，延續Sanrio Characters便利店主題，將布甸狗與零食結合，融入手機殼、AirPods充電盒保護套、Apple Watch錶帶及iPad保護殼等之中。

CASETiFY手機殼上布甸狗變成真焦糖布甸，亦有朱古力夾心餅及檸檬飲品設計。

CASETiFY手機殼上布甸狗變成真焦糖布甸，亦有朱古力夾心餅及檸檬飲品設計。

布甸狗變便利店零食

今次聯乘系列以布甸狗的特徵及喜好為靈感，融入便利店零食及繽紛的包裝作設計元素，產品以咖啡色及黃色作主調，並加入多種便利店零食例如檸檬飲品、樂天「狗」仔餅及焦糖布甸，造型可愛！

CASETiFY聯乘Pochacco狗系列選用藍色及青色的配色，令人聯想起日本便利店。 My Melody的CASETiFY產品以粉紅色和士多啤梨為主題。

PC狗Melody相同系列

除全新登場的布甸狗聯乘系列，CASETiFY先前亦推出過以Sanrio Characters便利店為主題的PC狗（Pochacco）及My Melody系列。PC狗系列以藍綠色為主調，甚似日本Family Mart和Lawson的配色，以薯片、運動飲品及炸雞等圖案設計。My Melody則以粉紅色及士多啤梨甜品為主題，有士多啤梨白朱古力、蛋糕及牛奶，少女心爆炸。

Sanrio角色聯乘系列手機殼支援iPhone、Samsung及Google Pixel系列手機，產品價錢由$279起，現於官網及門市有售。CASETiFY更預告將有更多人氣Sanrio Characters在今年陸續登場，值得期待。

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