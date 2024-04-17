CASETiFY聯乘Sanrio便利店零食系列　布甸狗化身布甸超可愛

CASETiFY手機殼上布甸狗變成真焦糖布甸，亦有朱古力夾心餅及檸檬飲品設計。

今次聯乘系列以布甸狗的特徵及喜好為靈感，融入便利店零食及繽紛的包裝作設計元素，產品以咖啡色及黃色作主調，並加入多種便利店零食例如檸檬飲品、樂天「狗」仔餅及焦糖布甸，造型可愛！

PC狗Melody相同系列

除全新登場的布甸狗聯乘系列，CASETiFY先前亦推出過以Sanrio Characters便利店為主題的PC狗（Pochacco）及My Melody系列。PC狗系列以藍綠色為主調，甚似日本Family Mart和Lawson的配色，以薯片、運動飲品及炸雞等圖案設計。My Melody則以粉紅色及士多啤梨甜品為主題，有士多啤梨白朱古力、蛋糕及牛奶，少女心爆炸。

Sanrio角色聯乘系列手機殼支援iPhone、Samsung及Google Pixel系列手機，產品價錢由$279起，現於官網及門市有售。CASETiFY更預告將有更多人氣Sanrio Characters在今年陸續登場，值得期待。