CASETiFY首度聯乘海洋公園　超萌香港熊貓主題手機殼

香港熊貓為主角

是次合作有CASETiFY強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、強悍防摔支架手機殼等暢銷款式，以爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」、新成員「安安」和「可可」、以及雙胞胎「家姐」及「細佬」為主角，並支援iPhone、Samsung和Huawei指定手機型號。注入不同香港標誌性景點如維多利亞港及香港海洋公園，展現出熊貓們活潑可愛的一面。

印花圖案紀錄了大熊貓「安安」及「可可」分享傳統美食湯圓，以及融合了金元寶和金幣電子配件設計，另一款香港限定手機殻印上大熊貓「樂樂」及最可口的茶餐廳美食。為支持香港海洋公園的保育及教育工作，CASETiFY亦同時捐贈10萬港元予海洋公園推行各類不同項目，推動生態保育。