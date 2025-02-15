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科技
2025-02-15 11:00:00

CASETiFY首度聯乘海洋公園　超萌香港熊貓主題手機殼

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CASETiFY宣布與香港海洋公園首度合作，推出大熊貓主題手機殼及手機配件。

CASETiFY宣布與香港海洋公園首度合作，推出大熊貓主題手機殼及手機配件。

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熊貓控注意！CASETiFY宣布與香港海洋公園首度合作，以大熊貓及香港地道風味為靈感，推出Panda Friends@Ocean Park x CASETiFY聯乘系列產品。

CASETiFY以大熊貓為設計的手機殼相當可愛。 熊貓化物湯圓，iPhone 16 Pro鏡面手機殼$549。 以茶餐廳經典格仔地板及美食為主題。

香港熊貓為主角

是次合作有CASETiFY強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、強悍防摔支架手機殼等暢銷款式，以爸爸「樂樂」、媽媽「盈盈」、新成員「安安」和「可可」、以及雙胞胎「家姐」及「細佬」為主角，並支援iPhone、Samsung和Huawei指定手機型號。注入不同香港標誌性景點如維多利亞港及香港海洋公園，展現出熊貓們活潑可愛的一面。

印花圖案紀錄了大熊貓「安安」及「可可」分享傳統美食湯圓，以及融合了金元寶和金幣電子配件設計，另一款香港限定手機殻印上大熊貓「樂樂」及最可口的茶餐廳美食。為支持香港海洋公園的保育及教育工作，CASETiFY亦同時捐贈10萬港元予海洋公園推行各類不同項目，推動生態保育。

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Panda Friends@Ocean Park x CASETiFY限量聯乘系列亦推出AirPods和AirPods Pro保護殼、手機支架、手機指環支架、充電器及2合1充電座等，售價為$279至$789。現已於CASETiFY官網 及全線CASETiFY STUDiO發售。

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