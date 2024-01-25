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科技
2024-01-25 10:55:00

CASETiFY 咒術迴戰聯乘推手機殼/耳機保護殼 1月31日全球發售

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CASETiFY 咒術迴戰聯乘推手機殼/耳機保護殼 1月31日全球發售

CASETiFY 咒術迴戰聯乘推手機殼/耳機保護殼 1月31日全球發售

 CASETiFY 發布首個與大熱日本動漫作品《咒術迴戰》合作的聯乘系列，並推出一系列獲咒力加持的電子配件產品。充滿時尚觸覺的咒術師們可從即日起透過 casetify.com 登記優先選購名單，獲得 1 月 31 日開售當天選購此聯乘系列的優先資格。
 
作為品牌今年首個重磅聯乘，CASETiFY 特別設計多款創新珍藏版電子配件，包括 獄門疆 AirPods 保護殼，為您帶來跨越結界的強大防護力量。珍藏版外殼內裝有五條悟 AirPods  保護殼，特級咒具從此封印您的 AirPods 免受咒靈損害。珍藏版獄門疆 AirPods 保護殼售價為  $1,059，並將於 1 月 31 日開放預售。 

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《咒術迴戰》粉絲輕觸 感受體內強大力量

該系列同時推出「伏魔御廚子」AirPods Max 保護殼 ，獨家細緻復刻魅惑暗黑廟宇設計，讓詭譎壓迫的聲音，帶領您走進詛咒與咒術交織的領域。是次聯乘另一全新產品 殘穢熱感手機殼 只要輕輕觸碰就可以在手機殼表面留下暗紫色的印記，讓《咒術迴戰》的粉絲感受自己體內的強大力量。

此系列將為 CASETiFY 的暢銷配件賦予多款富有《咒術迴戰》元素的設計，多個大熱角色如虎杖悠仁、両面宿儺，及動漫代表性圖案將以創新方式呈現在 iPhone、Samsung 保護殼及一系列 AirPods 和 AirPods Pro 保護殼、 Apple Watch 錶帶、iPad 和手提電腦保護套、磁力無線充電器和手機背帶等。凡購買此系列任何產品，更會贈送一張不同稀有度的限量珍藏版卡片，當中涵蓋虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、七海健人、釘崎野薔薇和兩面宿儺等角色。聯乘系列產品的售價由$319  起。

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CASETiFY K11 MUSEA 辦期間限定店

同時並為《咒術迴戰》的粉絲帶來一大喜訊，CASETiFY 將在香港 K11 MUSEA 舉辦期間限定店。23日到2月8日，將展示世界上最大的《咒術迴戰》靈感裝置，使人沉浸在動畫的非凡世界中。CASETiFY 亦將推出期間限定店獨家禮遇，詳情將於 CASETiFY 官方網站和 Instagram 帳戶公布。 

《咒術迴戰》x CASETiFY 聯乘系列將於 1 月 31 日下午 4 時起透過 CASETiFY 官網 、CASETiFY Co-Lab 手機應用程式 開售﹔而系列也將在當日早上開始在全香港所有 CASETiFY STUDiO 門市有售。

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