CASETiFY 咒術迴戰香港期間限定店 4米高獄門疆打卡一流

CASETiFY 與《咒術迴戰》攜手打造史上最巨型的特級咒物「獄門疆」裝置，由即日起至2月8日於香港的K11 Musea期間限定店展出。CASETiFY《咒術迴戰》期間限定店乃為慶祝已於1月31日登場的《咒術迴戰》x CASETiFY 聯乘系列而開設，現已於 casetify.com 及全港 CASETiFY STUDiO 門市同步有售。

香港限定店製作的巨型「獄門疆」裝置4米高，外型仿照系列中的熱門產品——「獄門疆」AirPods 珍藏版保護殼製作，表面多個加入 LED 燈光的動畫風格眼睛更呈現栩栩如生的感覺，讓粉絲能夠近跨離感受和五條悟一樣設身處地的體驗。「獄門疆」AirPods 珍藏版保護殼除可在 CASETiFY 官網及全線 CASETiFY STUDiO 門市預訂外，顧客亦可親臨現場購買此限量產品，售完即止。

除了令人震驚的巨型「獄門疆」裝置外，香港的粉絲更有機會在 2 月 3 日至 8 日期間搶購只限期間限定店現場發售的手機殼款式。 此外，CASETiFY 亦特別製作了 24 張不同的限量珍藏版卡片 ，每張都有不同稀有度，而當中的超稀有卡片只能透過在期間限定店購買產品兌換。此外，凡於現場拍攝照片或影片，以限時動態或帖子方式發布至個人 Instagram帳戶 ，並標記 @casetify_hk 和#JujutsuKaisenxCASETiFY #CASETiFYHK 標籤，即可獲贈限量《咒術迴戰》貼紙一份。