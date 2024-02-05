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科技
2024-02-05 11:16:00

CASETiFY 咒術迴戰香港期間限定店 4米高獄門疆打卡一流

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CASETiFY 咒術迴戰香港期間限定店 4米高獄門疆打卡一流

CASETiFY 咒術迴戰香港期間限定店 4米高獄門疆打卡一流

CASETiFY 與《咒術迴戰》攜手打造史上最巨型的特級咒物「獄門疆」裝置，由即日起至2月8日於香港的K11 Musea期間限定店展出。CASETiFY《咒術迴戰》期間限定店乃為慶祝已於1月31日登場的《咒術迴戰》x CASETiFY 聯乘系列而開設，現已於 casetify.com 及全港 CASETiFY STUDiO 門市同步有售。

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香港限定店製作的巨型「獄門疆」裝置4米高，外型仿照系列中的熱門產品——「獄門疆」AirPods 珍藏版保護殼製作，表面多個加入 LED 燈光的動畫風格眼睛更呈現栩栩如生的感覺，讓粉絲能夠近跨離感受和五條悟一樣設身處地的體驗。「獄門疆」AirPods 珍藏版保護殼除可在 CASETiFY 官網及全線 CASETiFY STUDiO 門市預訂外，顧客亦可親臨現場購買此限量產品，售完即止。

除了令人震驚的巨型「獄門疆」裝置外，香港的粉絲更有機會在 2 月 3 日至 8 日期間搶購只限期間限定店現場發售的手機殼款式。 此外，CASETiFY 亦特別製作了 24 張不同的限量珍藏版卡片 ，每張都有不同稀有度，而當中的超稀有卡片只能透過在期間限定店購買產品兌換。此外，凡於現場拍攝照片或影片，以限時動態或帖子方式發布至個人 Instagram帳戶 ，並標記 @casetify_hk 和#JujutsuKaisenxCASETiFY #CASETiFYHK 標籤，即可獲贈限量《咒術迴戰》貼紙一份。

是次聯乘系列的其他特別版產品將把兩面宿儺領域「伏魔御廚子」等場景實體化，亦帶來全新產品殘穢熱感手機殼，只要輕輕觸碰就可以在手機殼表面留下暗紫色的印記，感受自己體內的強大咒力。粉絲們還可以選購加入他們最喜歡的角色（從虎杖悠仁到兩面宿儺），以至「詛咒封條」和「獄門疆」等作品元素，並適用於多款支援指定 iPhone、Samsung 和 Google Pixel 手機型號的配件。
 
凡於官網和全線 CASETiFY STUDiO 門市購買此系列任何產品，亦會贈送一張不同稀有度的限量珍藏版卡片，當中涵蓋虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、七海健人、釘崎野薔薇和兩面宿儺等角色；曾於門市選購聯乘系列的顧客亦可保留收據，前往CASETiFY《咒術迴戰》期間限定店換取兩面宿儺收藏卡一張。

《咒術迴戰》x CASETiFY 聯乘系列已於 1 月 31 日起透過 CASETiFY 官網 、CASETiFY Co-Lab 手機應用程式 和全港所有 CASETiFY STUDiO 門市有售。如欲獲得更多關於此系列的資訊，請瀏覽 CASETiFY.com ，並密切追蹤 CASETiFY 的 Instagram 及 Facebook 帳戶。

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