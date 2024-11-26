CASETiFY 高達聯乘系列登場　元祖機動戰士之戰再現（多圖）

CASETiFY 與《機動戰士高達》聯乘系列登場 元祖機動戰士之戰再現

CASETiFY 宣布與經典動漫作品《機動戰士高達》展開合作，推出全新聯乘系列。這次合作將地球聯邦和自護公國的標誌性元素融入一系列專為粉絲和收藏家設計的電子配件。

高達迷的夢幻收藏 這次聯乘系列包括多款獨家產品，如 RX-78-2 高達頭 3D 珍藏版 AirPods 保護殼，讓粉絲展示對這款標誌性機動戰士的熱愛。此外，還有源自 RX-78-2 高達裝甲設計的硬殼保護殼，不僅具備實用的防護性，更讓粉絲隨身攜帶屬於高達歷史的一部分。

雙方陣營的標誌性設計 聯乘系列採用了高達歷史上兩款標誌性機動戰士型號：RX-78-2 元祖高達和 MS-06S 馬沙專用渣古 II 的圖案設計。元祖高達首次出現在 1979 年首播的動畫中，是地球聯邦開發的機動戰士，由阿寶駕駛，體現了地球聯邦軍（E.F.S.F.）當時最先進的技術。而馬沙專用渣古 II 則代表自護公國的宇宙陣營，由「紅彗星」馬沙‧阿茲納布駕駛，設計風格誇張叛逆，深受自護粉絲喜愛。

機動戰士高達 x CASETiFY 聯乘系列涵蓋手機保護殼、AirPods 保護殼、磁力無線充電器、手機支架、MacBook 和 iPad 保護套等電子配件，售價由 HKD 279 起。粉絲可透過 CASETiFY 網站 登記優先選購名單，並於 12 月 9 日正式發售前搶先挑選代表自己陣營的產品。 即日起，粉絲可在 CASETiFY 網站登記優先選購名單，並於 12 月 9 日在 CASETiFY 網站、CASETiFY Co-Lab 手機程式及全線 CASETiFY STUDiO 公開發售。更多資訊請瀏覽 CASETiFY.com ，並密切追蹤 CASETiFY 的 Instagram 及 Facebook 帳戶。