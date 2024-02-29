CASETiFY Frozen聯乘 Elsa、Anna、小白手機殼、手機繩等配件施展冰雪魔法

CASETiFY 宣布與迪士尼推出首個以旗下動畫電影《魔雪奇緣》（英文︰Frozen）為靈感的聯乘手機殼等配件系列。合作所帶來的精美設計歌頌姊妹之情和友誼，Elsa、Anna、小白等角色會現身在不同配件上，同時透過此冬日感滿載的電子配件系列宣揚善意。《魔雪奇緣》粉絲將由即日起獲邀到訪CASETiFY STUDIO、官網或APP購買CASETiFY與《魔雪奇緣》聯乘系列。

手機殼可加入你的名字

迪士尼《魔雪奇緣》與 CASETiFY 的全新奇幻系列將呈獻一系列選用安娜Anna、愛莎Elsa和小白等《魔雪奇緣》主角為靈感的獨家電子配件，以歌頒她們之間的姊妹情誼和經得起考驗的真正友情。粉絲們可從多款源自故事元素的設計中挑選，包括可加入個人姓名的角色手機殼、大熱暢銷的貼紙風格手機殼以及採用一分為二的雪花圖案設計的特別版閨蜜保護殼，象徵安娜Anna和愛莎Elsa之間密不可分的感情連繫。而其他冬日配件亦會注入電影中標誌性的冰雪城堡、神奇的雪花以及不可或缺的雪人小白等設計特色。

多款特別版獨定產品，包括飾有銀色雪花的水鑽手機串珠背帶、以炫彩印刷技術還原冰雪王國醉人魔法所製成的愛莎Elsa冰雪城堡手機殼、愛莎Elsa雪花 MagSafe 無線充電器及愛莎Elsa雪花手機支架。