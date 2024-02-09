CASETiFY Iron Man聯乘 鐵甲奇俠頭盔AirPods珍藏版保護殼仲識發光

CASETiFY 與 Marvel 繼「蜘蛛俠」系列後，再度攜手Marvel發布以旗下膾炙人口的超級英雄角色之一 ——Iron Man「鐵甲奇俠」為主題的聯乘系列。合作將運用「鐵甲奇俠」角色的高科技元素為設計靈感，注入 CASETiFY 多款暢銷電子配件產品。Marvel 和鐵甲迷們可由即日起透過 CASETiFY網站登記優先選購名單，以搶先於2 月15日開售日選購這個聯乘系列。

Iron Man頭盔AirPods保護殼 眼晴發光

此系列乃為追求極致防護和潮流風格而研發，粉絲們現可透過配備強悍防摔手機殼、特強防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼、強悍防摔支架手機殼、Bounce 和 Ultra Bounce 極強防摔手機殼等 CASETiFY 暢銷手機殼款式，讓這位最深受他們愛戴的超級英雄之一回歸。該系列的設計參考了角色多個為人熟悉的元素，包括：「鐵甲奇俠」的標誌性頭盔和裝甲、用作維持生命的弦反應能源器和「鐵甲奇俠」 Logo 等。

此外，是次合作亦將呈獻多款特別版產品。精心製作的「鐵甲奇俠」頭盔 AirPods 珍藏版保護殼則還原了「鐵甲奇俠」深入民心的頭盔設計，為您的 AirPod 提供高強度防護，眼晴部分更加入發光效果，極具收藏價值，售價為939港元。