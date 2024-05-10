CASETiFY NCT DREAM首度聯乘 呈獻應援手燈造型耳機殼

CASETiFY 繼韓國女團 aespa 後，再度和韓國SM娛樂集團合作，與男團NCT Dream作首個聯乘系列。這藉此展現 NCT DREAM 成員的獨特色彩和個性。這個命名為「Dream Night Chit Chat」的系列由即日起開放登記優先選購名單，並於5月16日正式開售。 而5 月9日至5月13日期間更於韓國首爾舉行期間限定店活動。
青春、希望和友誼
NCT DREAM x CASETiFY 的迷人世界由霓虹綠和粉紫色的圖案貫穿，並透過此系列的多項設計特色，完美詮釋「Dream Night Chit Chat」這個迷人主題。 從飄逸的粉紫色設計到別緻的雲狀字體，每款手機殼設計均體現了 NCT DREAM 的核心價值：青春、希望和友誼。
當中的部分設計旨在滲透出一絲絲只與忠實粉絲分享的親密感覺；而有些設計則呈現了由過往專輯插圖拼貼而成的精緻圖案，從而喚起一連串過去且珍貴的回憶。憑藉這些別出心裁的設計特色，此系列創造了一種身同感受的深刻個人體驗，藉此宣揚共同追尋的夢想，並加深 NCT DREAM 與 NCTzen 之間的緊密聯繫。
NCT DREAM x CASETiFY 聯乘系列設計特色
此聯乘系列最為注目的產品為「NCT DREAM 珍藏版耳機殼」，其設計取材自該男團的官方應援手燈。 這款可愛又時尚的配件提供粉絲以一種令人心情愉快的方式表達他們對 NCT DREAM 的喜愛。
- 「NCT DREAM Dive Into You 手機殼」代表著這首成員們最喜愛的歌曲的實體化身。 受到此歌曲迷人的旋律和歌詞的啟發，這款手機殼採用夢幻般的粉紫色設計。而為增添其吸引之處，CASETiFY 暢銷的鏡面或透明手機殼特別在表面圖案加入柔和及虹光效果，創造出令人著迷的視覺體驗。
- 「NCT DREAM Letter 手機殼」 的設計旨在透過別緻且簡約的美學吸引粉絲青睞 。「Dream」的雲狀字體設計散發著一種獨特感，捉緊了 NCT DREAM 所代表的精髓——青春、希望和友誼。 這款手機殼乃為那些渴望透過易於搭配個人日常風格的潮流配件，從而展現自己對團體的熱愛的時尚粉絲而設。
- 「NCT DREAM Night Chit Chat 手機殼」體現了此系列的主題。其所呈現的方式就像特意寫在佈滿雨水的窗戶上的秘密訊息，象徵著 NCT DREAM 只與其忠實粉絲之間分享的秘密和親密時刻。 憑藉其標誌性設計，這款手機殼代表著一份珍貴的紀念品，同時無時無刻提醒用家這個「NCT Dream 與我」才能分享的特殊關係。.
- 「NCT DREAM Time Capsule Design 手機殼」對於粉絲來說是一個真正的寶藏，因為它的設計採用了 NCT DREAM 多張標誌性專輯中迷人的插圖拼貼而成，而當中每個元素都具備特殊的意義，如粉紅色口香糖元素代表 NCT DREAM 的首支單曲《Chewing Gum》；糖果包裝設計則向團員們最喜愛的專輯《Candy》致敬；火焰圖案象徵 NCT DREAM 的首張正式專輯《Hot Sauce》，從此燃點興奮和能量；而船錨設計則代表迷你專輯《We Young》，寓意整個團隊的穩定發展與成長。
- 「NCT DREAM Photo Frame Case」不僅是一款實用的配件，也是粉絲們能夠個人化其與團體聯繫的方式。這款手機殼配備了特製相框，讓粉絲們可以自豪地展示最喜歡的 NCT DREAM 成員的照片，不論身處何地，仍能時刻提醒他們對偶像的狂熱崇拜。為增添額外的亮點，手機殼上飾有與每位 NCT DREAM 成員相似的可愛動物貼紙，使其成為一件異想天開和惹人喜愛的配飾，真正體現了該團體充滿歡樂和玩味十足的精神。
CASETiFY x NCT DREAM 「Dream Night Chit Chat」首爾期間限定快閃店
NCT DREAM x CASETiFY 聯乘系列的手機殼將兼容最新 iPhone 和 Samsung Galaxy 手機型號，並擴充至包括 AirPods 保護殼、MagSafe 兼容配件、磁力無線充電器、2 合 1 充電座和 iPad 保護殼等一系列獨家電子配件產品。
NCT DREAM x CASETiFY 電子配件系列將由 5月16日起於全球 casetify.com/co-lab 開售，屆時顧客亦可經由 CASETiFY Co-Lab 手機程式（已於 App Store 上架）及全線 CASETiFY STUDiO 門市購買。急不及待的 NCTzen 們更由即日起可登記優先選購名單，以搶先於開售當天選購心儀產品。如欲獲得更多關於此系列的資訊，請瀏覽官方網站 (www.casetify.com)，並密切追蹤 CASETiFY 的 Instagram 及 Facebook 帳戶。
為慶祝此聯乘系列的推出，CASETiFY 將特別呈獻一連串推廣活動。凡於 5 月 9 日起登記優先選購名單的顧客，於 5 月 16 日開售當天的優先發售時段購買此系列的任何產品將附送一位 NCT DREAM 成員的隨機海報乙張。此外，經任何官方渠道購買 NCT DREAM x CASETiFY 聯乘系列手機殼或 NCT DREAM 珍藏版耳機殼的顧客將可獲贈限量 NCT DREAM 成員相片卡乙張。而此聯乘系列的特別套裝也將在 5 月 16 日同步在特定的 CASETiFY STUDiO 門市獨家發售。數量有限，送完即止。
配合系列的發布，CASETiFY 在5月9日至5月13日於韓國首爾舉辦快閃活動。 該快閃店邀請粉絲走進 NCT DREAM 的夢想世界。 沉浸在記憶和探索的旅程中，鼓勵參與者追隨成員在夢中留下的足跡，讓 NCT DREAM 和粉絲們超越物理界限，並為了共同的夢想而聚集在一起。