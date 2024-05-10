CASETiFY NCT DREAM首度聯乘 呈獻應援手燈造型耳機殼

NCT DREAM x CASETiFY 的迷人世界由霓虹綠和粉紫色的圖案貫穿，並透過此系列的多項設計特色，完美詮釋「Dream Night Chit Chat」這個迷人主題。 從飄逸的粉紫色設計到別緻的雲狀字體，每款手機殼設計均體現了 NCT DREAM 的核心價值：青春、希望和友誼。 當中的部分設計旨在滲透出一絲絲只與忠實粉絲分享的親密感覺；而有些設計則呈現了由過往專輯插圖拼貼而成的精緻圖案，從而喚起一連串過去且珍貴的回憶。憑藉這些別出心裁的設計特色，此系列創造了一種身同感受的深刻個人體驗，藉此宣揚共同追尋的夢想，並加深 NCT DREAM 與 NCTzen 之間的緊密聯繫。

此聯乘系列最為注目的產品為 「NCT DREAM 珍藏版耳機殼」 ，其設計取材自該男團的官方應援手燈。 這款可愛又時尚的配件提供粉絲以一種令人心情愉快的方式表達他們對 NCT DREAM 的喜愛。

CASETiFY x NCT DREAM 「Dream Night Chit Chat」首爾期間限定快閃店

NCT DREAM x CASETiFY 聯乘系列的手機殼將兼容最新 iPhone 和 Samsung Galaxy 手機型號，並擴充至包括 AirPods 保護殼、MagSafe 兼容配件、磁力無線充電器、2 合 1 充電座和 iPad 保護殼等一系列獨家電子配件產品。

NCT DREAM x CASETiFY 電子配件系列將由 5月16日起於全球 casetify.com/co-lab 開售，屆時顧客亦可經由 CASETiFY Co-Lab 手機程式（已於 App Store 上架）及全線 CASETiFY STUDiO 門市購買。急不及待的 NCTzen 們更由即日起可登記優先選購名單，以搶先於開售當天選購心儀產品。如欲獲得更多關於此系列的資訊，請瀏覽官方網站 (www.casetify.com)，並密切追蹤 CASETiFY 的 Instagram 及 Facebook 帳戶。

為慶祝此聯乘系列的推出，CASETiFY 將特別呈獻一連串推廣活動。凡於 5 月 9 日起登記優先選購名單的顧客，於 5 月 16 日開售當天的優先發售時段購買此系列的任何產品將附送一位 NCT DREAM 成員的隨機海報乙張。此外，經任何官方渠道購買 NCT DREAM x CASETiFY 聯乘系列手機殼或 NCT DREAM 珍藏版耳機殼的顧客將可獲贈限量 NCT DREAM 成員相片卡乙張。而此聯乘系列的特別套裝也將在 5 月 16 日同步在特定的 CASETiFY STUDiO 門市獨家發售。數量有限，送完即止。

配合系列的發布，CASETiFY 在5月9日至5月13日於韓國首爾舉辦快閃活動。 該快閃店邀請粉絲走進 NCT DREAM 的夢想世界。 沉浸在記憶和探索的旅程中，鼓勵參與者追隨成員在夢中留下的足跡，讓 NCT DREAM 和粉絲們超越物理界限，並為了共同的夢想而聚集在一起。