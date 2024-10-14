CASETiFY x Batman《蝙蝠俠》85周年聯乘系列　過萬蚊蝙蝠車手機殼貴過iPhone 16 Pro!?

CASETiFY為慶祝《蝙蝠俠》85 周年，將推出首個《蝙蝠俠》聯乘系列，當中最矚目的必是Batmobile 1989珍藏版手機殼，售價竟高達$15609！
第一代蝙蝠車設計
Batmobile 1989珍藏版手機殼以1989年在《蝙蝠俠》電影出現、第一代經典蝙蝠車為造型，整部車以全黑色3D立體模型呈現，前置鏡頭位置可打開，而且包含一個iPhone Pro或Pro Max強悍防摔手機殼，只需按壓兩下，即可從手機殼取出。另外亦附有一張1/50限量版卡片，售價$15609只限官網預訂，粉絲捨不捨得課金入手？
另外亦有一系列CASETiFY強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼、強悍防摔支架手機殼、Bounce 極強防摔手機殼和Ultra Bounce極強防摔手機殼款式，並支援指定iPhone、Samsung和Google手機裝置。而此系列所採用的設計包括標誌性的蝙蝠信號燈、蝙蝠俠剪影和蝙蝠車等，粉絲要有。
別注蝙蝠信號燈
手機殼以外還有兩款別注產品，包括AirPods保護殼及手機背帶。Bat-Signal 1989珍藏版耳機保護殼的設計模仿葛咸城官員用作召喚「斗篷十字軍」的標誌性蝙蝠信號燈，這款保護殼還配備一盞可開啟的燈，貼近原著。
Batman x CASETiFY聯乘系列亦包括適用於AirPods和AirPods Pro的保護殼、Apple Watch錶帶、磁力無線充電器、手機支架、卡套支架、手機指環支架、充電器、2合1充電座、手機背帶、MacBook和iPad保護套等配件，產品售價由$279起。
《蝙蝠俠》的粉絲和葛咸城市民可由即日起透過官網登記此系列的優先選購名單，搶先於10月16日開售當天選購這個聯乘系列。