CASETiFY x Batman《蝙蝠俠》85周年聯乘系列　過萬蚊蝙蝠車手機殼貴過iPhone 16 Pro!?

第一代蝙蝠車設計

Batmobile 1989珍藏版手機殼以1989年在《蝙蝠俠》電影出現、第一代經典蝙蝠車為造型，整部車以全黑色3D立體模型呈現，前置鏡頭位置可打開，而且包含一個iPhone Pro或Pro Max強悍防摔手機殼，只需按壓兩下，即可從手機殼取出。另外亦附有一張1/50限量版卡片，售價$15609只限官網預訂，粉絲捨不捨得課金入手？

另外亦有一系列CASETiFY強悍防摔手機殼、鏡面手機殼、透明手機殼、強悍防摔支架手機殼、Bounce 極強防摔手機殼和Ultra Bounce極強防摔手機殼款式，並支援指定iPhone、Samsung和Google手機裝置。而此系列所採用的設計包括標誌性的蝙蝠信號燈、蝙蝠俠剪影和蝙蝠車等，粉絲要有。