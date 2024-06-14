熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-06-14 12:08:37

CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店　將軍澳PopCorn打卡亮點

分享：
CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店HELLO CASETiMART，即日起至7月2日於PopCorn舉行。

CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店HELLO CASETiMART，即日起至7月2日於PopCorn舉行。

CASETiFY與人氣Sanrio角色Hello Kitty除了推出全新聯乘系列，為慶祝Hello Kitty 50週年，更由即日起至7月2日在將軍澳PopCorn商場一樓中庭推出以Hello Kitty便利店作主題的限定快閃店—HELLO CASETiMART，推出限定產品、獨家禮物及打卡設計，Hello Kitty粉絲必訪！

HELLO CASETiMART以便利店作為設計概念。 完美還原日本便利店的飯糰雪櫃、飲品櫃及收銀處，相當可愛。 HELLO CASETiMART設有多個打卡位及限量商品可供發售。

多個互動打卡位

最搶眼有巨型Hello Kitty手機殼，化身成為HELLO CASETiMART店長，店內同時設有其他熱門設計的巨型鏡面手機殼，多個廣角鏡讓粉絲只需抬頭便可輕鬆自拍，如日本便利店設計及燈箱亦可愛度滿分。

Ad Block
必買立體造型的Hello Kitty手機殼及飯糰AirPods保護殼。 兩款Hello Kitty 50周年限定版手機殼，在限定店有售。 印上經典標籤的手機單肩包，全透明設計適合夏天使用。

限定50週年產品

Hello Kitty迎來50週年，HELLO CASETiMART限定快閃店亦推出以50週年為主題的限定設計，當中包括兩款印有Hello Kitty最愛的糖果和曲奇的手機殼，及匯聚50年來經典標籤的手機單肩包。

在HELLO CASETiMART買滿指定金額，即可扭蛋。 限量禮品包括扭蛋、鎖匙扣及購物袋。

多重限量禮品

於快閃店選購Hello Kitty產品，即可隨購物袋獲贈掛牌一個，將Hello Kitty及Tiny Chum帶回家。買滿$500即可獲得扭蛋機會1次，隨機送出一款Hello Kitty、My Melody、Pochacco或Pom Pom Purin的貼紙包。買滿$800即可獲得扭蛋機會1次及鎖匙扣1個，滿$1,000即可獲得扭蛋機會1次、鎖匙扣1個及購物袋1個。

「HELLOCASETiMART」CASETiFYxHelloKitty期間限定快閃店
地址：將軍澳PopCorn商場1樓中庭
日期：即日起至7月2日
開放時間：11:30am-8:45pm

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受