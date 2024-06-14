CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店　將軍澳PopCorn打卡亮點

CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店HELLO CASETiMART，即日起至7月2日於PopCorn舉行。

CASETiFY與人氣Sanrio角色Hello Kitty除了推出全新聯乘系列，為慶祝Hello Kitty 50週年，更由即日起至7月2日在將軍澳PopCorn商場一樓中庭推出以Hello Kitty便利店作主題的限定快閃店—HELLO CASETiMART，推出限定產品、獨家禮物及打卡設計，Hello Kitty粉絲必訪！

多個互動打卡位 最搶眼有巨型Hello Kitty手機殼，化身成為HELLO CASETiMART店長，店內同時設有其他熱門設計的巨型鏡面手機殼，多個廣角鏡讓粉絲只需抬頭便可輕鬆自拍，如日本便利店設計及燈箱亦可愛度滿分。

限定50週年產品 Hello Kitty迎來50週年，HELLO CASETiMART限定快閃店亦推出以50週年為主題的限定設計，當中包括兩款印有Hello Kitty最愛的糖果和曲奇的手機殼，及匯聚50年來經典標籤的手機單肩包。