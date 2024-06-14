CASETiFY x Hello Kitty期間限定快閃店　將軍澳PopCorn打卡亮點

CASETiFY與人氣Sanrio角色Hello Kitty除了推出全新聯乘系列，為慶祝Hello Kitty 50週年，更由即日起至7月2日在將軍澳PopCorn商場一樓中庭推出以Hello Kitty便利店作主題的限定快閃店—HELLO CASETiMART，推出限定產品、獨家禮物及打卡設計，Hello Kitty粉絲必訪！
多個互動打卡位
最搶眼有巨型Hello Kitty手機殼，化身成為HELLO CASETiMART店長，店內同時設有其他熱門設計的巨型鏡面手機殼，多個廣角鏡讓粉絲只需抬頭便可輕鬆自拍，如日本便利店設計及燈箱亦可愛度滿分。
限定50週年產品
Hello Kitty迎來50週年，HELLO CASETiMART限定快閃店亦推出以50週年為主題的限定設計，當中包括兩款印有Hello Kitty最愛的糖果和曲奇的手機殼，及匯聚50年來經典標籤的手機單肩包。
多重限量禮品
於快閃店選購Hello Kitty產品，即可隨購物袋獲贈掛牌一個，將Hello Kitty及Tiny Chum帶回家。買滿$500即可獲得扭蛋機會1次，隨機送出一款Hello Kitty、My Melody、Pochacco或Pom Pom Purin的貼紙包。買滿$800即可獲得扭蛋機會1次及鎖匙扣1個，滿$1,000即可獲得扭蛋機會1次、鎖匙扣1個及購物袋1個。
「HELLOCASETiMART」CASETiFYxHelloKitty期間限定快閃店
地址：將軍澳PopCorn商場1樓中庭
日期：即日起至7月2日
開放時間：11:30am-8:45pm