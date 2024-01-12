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科技
2024-01-12 04:31:22
日報

CES 2024亮相 搭載新AI晶片 Samsung Neo QLED 8K震撼登場

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Samsung 電視

Samsung最新2024年的Neo QLED 8K電視。

2024年首個全球科技盛事，CES 2024正熱烈展開。Samsung以AI人工智能作招徠，推出搭載全新NQ8 AI Gen3晶片的Neo QLED 8K電視震撼登場，將畫質和音效提升至另一層次。加上新機採用Infinity Air設計，將藝術與影音融為一體，在家也能享受沉浸式視聽盛宴。

Samsung 晶片

NQ8 AI Gen3智能影視晶片，其神經處理單元速度是前代的兩倍。

選配最新NQ8 AI Gen3晶片

Samsung最新2024年的Neo QLED 8K電視，其核心技術為品牌最強NQ8 AI Gen3智能影視晶片，其神經處理單元速度是前代的兩倍，神經網絡數量更從64個增至512個，極大提升畫面細節的清晰度。受惠於新AI晶片強勁運算能力，大幅強化8K畫質升頻效果之餘，其新增「AI動作增強器Pro」更解決運動影片中的常見如球體變形等問題，通過深度學習，自動檢測出運動類別並採用正確的球體模型。另外支援「仿真境深強化功能Pro」，能在快速移動的場景中使用AI精確控制mini-LED控光，又通過場景檢測，抽出人眼自然專注的主體帶到前景，讓圖像看起來更加栩栩如生，使影像更加逼真立體。

新機採用Infinity Air懸浮鏡面設計，其電視厚度僅12.9毫米，提供沉浸式觀看體驗；配合「2024 Q-合體交響音效」與「主動式降噪音效Pro」，前者將Soundbar和多個無線揚聲器無縫連接到電視或投影機，提供完美的音頻同步效果，後者屬於AI對話增強技術，能夠從混合音頻中分離出語音，增強語音輸入，藉此突顯出屏幕上的對話。

Samsung OLED防眩光技術

2024 OLED系列內置全新「OLED防眩光技術」。

升級OLED防眩光技術

此外，Samsung 2024 OLED系列內置全新「OLED防眩光技術」，這種低反射鍍膜經過加強的OLED技術，利用專用硬質塗層和表面塗層圖案，克服了傳統高亮度與易反光之間的取捨問題，確保用家即使在白天也能享受沉浸式觀看體驗。新系列當中，S95D選用77吋屏幕，亮度提升20%，讓黑色更顯深邃濃郁，色彩更加純淨逼真，加上經過AI增強的色準因而獲Pantone Validated認證，除了是品牌迄今為止最高亮度的OLED屏幕，它還具有高達144Hz的畫面更新率，適合遊戲玩家享受流暢的動作和爽快的官能反應。

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