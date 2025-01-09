CES 2025｜Belkin全新產品系列　相機型行動電源、耳機及拍片工具組合

Belkin在CES 2025上發布一系列全新產品。

在CES 2025上，除了大型電子器材外，流動電源、充電器及連接線等都有不少新款式。Belkin亦有一系列全新產品發布，包括行動電源、音訊設備等等，相信亦會在香港上架。

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Wireless Charging Pad 15W充電器。

BoostCharge Pro Magnetic Wireless Charging Pad 15W 最新的Qi2無線充電系列產品BoostCharge Pro磁吸無線充電板，支援高達15W快速無線充電，具備精準的磁吸設計、內建可彈出式支架，並附帶超長USB-C 線。此產品由回收塑料製成，提供黑色和白色款式。預計於4月上市，售價為19.99美元至29.99美元。

Belkin BoostCharge Compact USB-C Charger插座。

BoostCharge Compact USB-C Charger 採用USB-C Power Delivery快充技術，能快速為智能手機、平板電腦、遊戲掌機和筆記本電腦進行充電。配有可摺疊式插頭，提供45W和65W兩種選擇。預計3月上市，45W售價為29.99美元、65W 39.99美元。

Belkin BoostCharge Power Bank 20K with Integrated Cable流動電源。

BoostCharge Power Bank 20K with Integrated Cable 這款20K行動電源支援PD快速充電，能以30W功率為智能手機、平板電腦及其他PD支援設備快速充電；僅需25分鐘即可將iPhone 16 Pro從0%充至50%，可提供最多3次完整充電及額外87小時續航時間。內置USB-C連接線，並設額外的USB-C和USB-A連接口，最多可同時為3台設備充電。提供黑色、白色、藍色及粉色，預計於4月上市，售價為49.99美元。

Belkin SoundForm Anywhere耳機。

SoundForm Anywhere 半開放式耳機外形簡約低調，提供長達27小時的總續航時間，內建ENC麥克風能有效降低背景噪音。耳機通過IPX-4防水認證，具有防汗與防潑水功能，並支援USB-C快充，充電10分鐘即可播放90分鐘音樂。輕巧充電盒配備耳掛附件，方便攜帶。預計於今年第二季上架，價格待定。

Belkin SoundForm Isolate耳機。

SoundForm Isolate SoundForm Isolate是Belkin首款具備主動降噪功的頭戴式耳機，提供混合式ANC功能。採用可折疊設計、CloudCushion耳罩，並內建「放鬆」音軌，可播放海浪聲作白噪音。擁有最長60小時的電池續航、3種聆聽模式，內置40mm驅動單體、藍牙5.4多點連接功能。提供沙色和黑色兩種配色，現已發售，售價為59.99美元。

Belkin Stage Creator Bundle拍攝組合。

Stage Creator Bundle Belkin Creator Bundle是一套專為新手創作者設計的全方位工具組合，包含最高可達1.7公尺的三腳架、具可調角度功能的磁吸手機支架、一組可穿戴夾式麥克風以及USB-C線材。設計小巧輕便，可搭配Auto-Tracking Stand Pro，實現360度水平及90度垂直動態追蹤拍攝。預計於5月推出，價格待定。

Belkin Stage PowerGrip行動電源支架。

Stage PowerGrip Stage PowerGrip外形如相機，結合高容量行動電源和符合人體工學的手機支架功能，擁有10,000 mAh電池容量、7.5W磁吸無線充電功能、USB-C輸出接口、可伸縮USB-C充電線以及顯示電量百分比的 LED 屏幕。預計於5月推出，價格待定。