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科技
2025-01-06 16:00:00

CES 2025｜GIGABYTE將推出兩款QD-OLED電競顯示器　500Hz更新率、27吋4K畫質更強

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GIGABYTE（技嘉）即將發布兩款創新QD-OLED電競螢幕AORUS FO27Q5P及GIGABYTE MO27U2。

GIGABYTE（技嘉）即將發布兩款創新QD-OLED電競螢幕AORUS FO27Q5P及GIGABYTE MO27U2。

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GIGABYTE（技嘉）於CES 2025開展前宣布推出兩款創新QD-OLED電競螢幕，AORUS FO27Q5P以業界最快的500Hz更新率搭配DP2.1 UHBR20高頻寬支援；而GIGABYTE MO27U2 則首度將4K解析度、240Hz更新率導入27吋螢幕，以超精細166 PPI的影像品質為賣點。

雙款QD-OLED電競螢幕亮相

AORUS FO27Q5P提供500Hz更新率與動態清晰度，效能將達到ClearMR 21000標準。備有VESA DisplayHDR True Black 500認證，搭載DP2.1 UHBR20接口，頻寬高達80 Gbps支援次世代顯示卡，專為FPS遊戲而設。

GIGABYTE MO27U2以4K解析度和240Hz更新率融入27吋螢幕規格，高達166 PPI畫面極精細。具備delta E ≤ 2高色準，並通過Pantone Validated認證。兩款機型皆搭載了GIGABYTE OLED Care，利用AI演算法預防烙印，並延長面板壽命。升級版戰術型功能更為遊戲帶來多種優勢，如Tactical Switch 2.0的解析度切換、夜視功能、黑平衡 2.0等，進一步提升玩家的遊戲表現。

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