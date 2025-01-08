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科技
2025-01-08 14:00:00

CES 2025｜Lenovo推出全球首部捲芒AI PC　14吋顯示器可垂直拉長至16.7吋

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Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable為全球首款可捲曲顯示器AI PC。

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable為全球首款可捲曲顯示器AI PC。

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Lenovo在CES 2025中發表了多款新產品，但最矚目的是全球首款可捲曲顯示器AI PC—ThinkBook Plus Gen 6 Rollable。兩年前這款創新的筆記形電腦首次以概念形式亮相，今日正式量產登場，定價為$3499美元（約2.7萬港元），預計於2025年第一季開售。

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable可令電腦屏幕變成垂直顯示。 只需按鍵即可將顯示器增長。 14吋顯示器能增加至16.7吋，額外增加近50%螢幕空間。

可捲式顯示器

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC有獨特的可捲曲顯示技術，只需按下專用按鍵或對著攝影機做手勢，即可從14吋顯示器垂直擴展到的16.7吋，螢幕空間額外增加近50%，可從事多工任務。

這種可捲曲功能只需10秒左右，可應用在文件編輯到數據分析和演示上，輕鬆調整螢幕尺寸，同時保持14吋筆記型電腦的體積、19.9毫米厚和僅1.7公斤的重量。

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垂直顯示屏可作多工功能。 16.7吋可分別顯示兩個16:9視窗。

Copilot+ PC支援AI功能

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable擴展的垂直顯示屏，適合文件審閱、編碼、專案管理和內容創建等應用，支援多個視窗佈局。同時為Copilot+ PC，配備了支援AI的功能，例如Lenovo AI Now和Paint的Cocreator。

配備無邊框鍵盤、亮度為400nits的120Hz OLED顯示器以及100% DCI-P3色彩準確度，內置Intel Core Ultra處理器、Intel Arc顯示卡和包括Thunderbolt 4和 Wi-Fi 7等連接性。

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