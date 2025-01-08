CES 2025｜Lenovo推出全球首部捲芒AI PC　14吋顯示器可垂直拉長至16.7吋

Lenovo在CES 2025中發表了多款新產品，但最矚目的是全球首款可捲曲顯示器AI PC—ThinkBook Plus Gen 6 Rollable。兩年前這款創新的筆記形電腦首次以概念形式亮相，今日正式量產登場，定價為$3499美元（約2.7萬港元），預計於2025年第一季開售。

可捲式顯示器

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable AI PC有獨特的可捲曲顯示技術，只需按下專用按鍵或對著攝影機做手勢，即可從14吋顯示器垂直擴展到的16.7吋，螢幕空間額外增加近50%，可從事多工任務。

這種可捲曲功能只需10秒左右，可應用在文件編輯到數據分析和演示上，輕鬆調整螢幕尺寸，同時保持14吋筆記型電腦的體積、19.9毫米厚和僅1.7公斤的重量。