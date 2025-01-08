CES 2025｜NVIDIA黃仁勳發布會焦點　最新RTX 5090顯示卡、DLSS 4影像技術、AI超級電腦

NVIDIA黃仁勳在CES 2025演講中發布了多項新產品、技術及平台。（路透社）

現於美國拉斯維加斯舉行的CES 2025，被受注目的NVIDIA行政總裁黃仁勳昨日發表了主題演講，終於推出期待已久的GeForce RTX 5000 GPU，有望帶來顯著的效能提升，同時亦發布了個人人工智慧超級電腦Project Digits，以及DLSS 4技術等。

NVIDIA RTX 5000系列GPU現已登場。

RTX 5000系列 黃仁勳展示了萬眾期待的RTX 5090 GPU顯示卡，憑藉32GB GDDR7 RAM和21,760個CUDA核心，這款新旗艦晶片可以提供高達兩倍的相對性能，對光線追蹤密集的遊戲特別有利。例如《Cyberpunk 2077》在示範中以234fps運行速度，比起RTX 4090的109fps更強，不過定價高達$1999美元，約1.6萬港元。 另外NIVIDIA還推出了價格為549美元的RTX 5070，配備6144個CUDA核心和12GB DDR7 RAM，效能直迫上代的RTX 4090；以及價格為749美元的RTX 5070 Ti和999美元的RTX 5080。

DLSS 4可加強4K 240fps全光追的遊戲表現。

DLSS 4影像技術提升 RTX 5000系列發布主要是為了關鍵的DLSS 4，這是NVIDIA即時影像升級技術的最新版本。它採用了一種名為「多幀生成」的新技術，允許新GPU在傳統生成渲染之上生成最多3個額外幀數，幫助幀速率提高多達八倍。它還代表了NVIDIA所稱的自DLSS 2以來其AI模型的最大升級，改進了時間穩定性和細節等內容，同時減少了重影，暫時約有75款遊戲及應用程式支援。

首推AI電腦Project Digits NVIDIA發布了一款專為AI研究人員、資料科學家和學生設計的「個人AI超級電腦」Project Digits，用全新GB10 Grace Blackwell超級晶片，為測試和運行AI模型提供高達每秒一千萬億次浮點運算的性能。Project Digits可以運行2,000億個參數大小的模型，或可以將多台機器連接在一起運行多達4,050億個參數模型，定價為3,000美元。 NVIDIA還推出了用於機器人和自動駕駛汽車開發的NVIDIA Cosmos世界基礎模型、用於自動駕駛汽車的NVIDIA DRIVE Hyperion AV平台以及用於RTX PC的AI基礎模型，進一步加快AI的未來發展。 消息來源：Engadget