CES 2025｜Samsung將推出多款顯示器　27吋4K OLED、500Hz刷新率、裸眼3D及AI功能

三星電子有限公司宣布推出2025年款的Smart Monitor智能顯示器、Odyssey OLED電競顯示器、以及ViewFinity顯示器系列，新產品將於1月5日在CES的Samsung First Look上登場，賣點包括AI功能、全新的尺寸外型等。

智能顯示器M9（型號：M90SF）為首款於設備端內置AI（On-device AI）的顯示器，M9配備AI 畫質提升功能，可透過分析訊源來分辨用戶正在觀看的內容類型，自動調整顯示設定以達至最佳視覺體驗 。專為遊戲玩家而設的AI功能更可識別遊戲類型，自動微調畫面設置。具備4K AI高解像度提升Pro 功能，將低解像度內容提升至4K畫質。採用32吋4K OLED屏幕，配備VESA DisplayHDR True Black 400技術，細節色彩栩栩如生。

Samsung Odyssey電競顯示器系列

Odyssey OLED G8（型號：G81SF）是全球第一款27吋4K OLED電競顯示器，具備165 PPI及240Hz刷新率，而Odyssey OLED G6（型號：G60SF）是史上首款在QHD屏幕上提供500Hz刷新率的OLED屏幕。反應時間高達0.03ms，支援AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-Syn、VESA DisplayHDR True Black 400等技術。

Samsung亦將於CES展示27吋Odyssey 3D（型號：G90XF）電競顯示器，面板前方配備雙凸透鏡與前置立體相機，用戶無需配戴3D眼鏡即可享受個人化立體視覺體驗；顯示器的AI分析功能更可將 2D影片轉換成3D影片。