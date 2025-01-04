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科技
2025-01-04 11:00:00

CES 2025｜Samsung將推出多款顯示器　27吋4K OLED、500Hz刷新率、裸眼3D及AI功能

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Samsung將在CES 2025發布多款顯示器。

Samsung將在CES 2025發布多款顯示器。

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三星電子有限公司宣布推出2025年款的Smart Monitor智能顯示器、Odyssey OLED電競顯示器、以及ViewFinity顯示器系列，新產品將於1月5日在CES的Samsung First Look上登場，賣點包括AI功能、全新的尺寸外型等。

Samsung智能顯示器M9加強了AI功能。

Samsung智能顯示器M9加強了AI功能。

智能顯示器M9

智能顯示器M9（型號：M90SF）為首款於設備端內置AI（On-device AI）的顯示器，M9配備AI 畫質提升功能，可透過分析訊源來分辨用戶正在觀看的內容類型，自動調整顯示設定以達至最佳視覺體驗 。專為遊戲玩家而設的AI功能更可識別遊戲類型，自動微調畫面設置。具備4K AI高解像度提升Pro 功能，將低解像度內容提升至4K畫質。採用32吋4K OLED屏幕，配備VESA DisplayHDR True Black 400技術，細節色彩栩栩如生。

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Samsung Odyssey OLED G8是全球第一款27吋4K OLED電競顯示器。 Samsung Odyssey OLED G6是史上首款在QHD屏幕上提供500Hz刷新率的OLED屏幕。 Samsung Odyssey 3D設有裸眼3D功能。

Samsung Odyssey電競顯示器系列

Odyssey OLED G8（型號：G81SF）是全球第一款27吋4K OLED電競顯示器，具備165 PPI及240Hz刷新率，而Odyssey OLED G6（型號：G60SF）是史上首款在QHD屏幕上提供500Hz刷新率的OLED屏幕。反應時間高達0.03ms，支援AMD FreeSync Premium Pro、NVIDIA G-Syn、VESA DisplayHDR True Black 400等技術。

Samsung亦將於CES展示27吋Odyssey 3D（型號：G90XF）電競顯示器，面板前方配備雙凸透鏡與前置立體相機，用戶無需配戴3D眼鏡即可享受個人化立體視覺體驗；顯示器的AI分析功能更可將 2D影片轉換成3D影片。

ViewFinity S8是至今最大的16:9 4K顯示器。

ViewFinity S8是至今最大的16:9 4K顯示器。

ViewFinity S8

37吋ViewFinity S8（型號：S80UD）是最大的16:9 4K顯示器，屏幕比上一代大約34%。支援99% sRGB色域，並獲TÜV Rheinland「人體工學工作空間顯示器」認證及智慧護眼功能。配備簡易安裝底座及多電腦切換器，可在不同裝置上進行多工作業。

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