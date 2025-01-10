CES 2025｜Samsung AI家居機械人Ballie回歸　能投影兼提供資訊、2025年可上市？

Samsung AI家居機械人Ballie回歸CES 能投影兼提供資訊、2025年可上市？

如果有留意開 CES （消費電子展 Consumer Electronics Show）的朋友，相信都會對這部 Samsung Ballie 機械人不陌生，因為早在 5 年前的 CES 2020 就已經一早登場過，當時作為概念機已經有不錯的表現，而 Ballie 在 CES 2024 中再度以升級版登場，新增投影機、家居助手等功能。來到 CES 2025，Ballie 三度在 CES 上亮相，並進一步加強規格，在 AI、互動方面有所提升。

Ballie AI 能識別物品 判斷哪種葡萄酒更適合搭配晚餐 今次 Ballie 展示了其最新的功能，用家可以透過語音互動，也能透過投影在地板上的虛擬按鈕進行操作。Ballie 可以根據需求，將資訊投影到地面或牆壁上，例如顯示附近景點的資訊和路線，甚至播放電影。Ballie 的 AI 功能更能識別物品，例如在展示中判斷了哪種葡萄酒更適合搭配晚餐。Ballie 亦可以控制燈光和其他智能家居設備。

雖然外媒有表示是次示範感覺像一個預設展示，並質疑其準確性，但概念上仍有一定的潛力及趣味，所以市場的反應亦比較難猜測。Samsung 尚未公布 Ballie 的具體售價和發售日期，僅表示將於 2025 年上半年推出，不過究竟 Ballie 能否在今年成功上市，仍未能保證，畢竟科技產品在發佈之後銷聲匿跡亦不是新鮮事。 資料來源：The Verge 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章