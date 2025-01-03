CES 2025 ︳Samsung AI Home擴展至多款生活家電 實現「屏幕處處」

Samsung於今屆CES 2025前夕宣布將先進顯示器技術擴展至更多生活家電，進一步實現「屏幕處處」的願景。官方指今年將推出配備9吋AI Home屏幕的雪櫃，全面升級廚房體驗；而即將推出的BESPOKE AI洗衣機及乾衣機，亦會搭載AI Home屏幕。以上產品將下周舉行的CES 2025首次亮相。
更多元化BESPOKE雪櫃系列 帶來全新的精巧屏幕和更強功能
據悉新推出的Samsung生活家電系列支援Bixby語音控制，精巧屏幕能夠清晰顯示洗衣機洗滌程序等相關資訊。獨特的Map View功能將屏幕變成互聯智能家居的控制中心，用戶只需一個屏幕，即可輕鬆監察和操作家電，而連接互聯網的屏幕更提供各種娛樂功能。
廚電方面，配備多種尺寸AI Home屏幕的BESPOKE雪櫃即將登場。融合Family Hub先進功能和精巧顯示屏，強化BESPOKE AI雪櫃陣容。同樣加入升級版Map View智能家居控制，讓用戶能夠直接從主屏幕為已連接裝置，如冷氣機、吸塵機械人等選擇使用模式；而9吋AI Home屏幕更可控制燈具和智能插頭等支援SmartThings的第三方智能裝置。
更多尺寸屏幕選擇 搭配各類家電
為擴展AI Home屏幕在洗衣設備上的應用，Samsung將為今年推出的BESPOKE AI洗衣機及乾衣機引入AI Home屏幕。屏幕以直觀的功能選單、洗衣程序實時更新和耗電監測等功能，讓清洗衣物更高效便利。