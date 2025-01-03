CES 2025 ︳Samsung AI Home擴展至多款生活家電 實現「屏幕處處」

Samsung於今屆CES 2025前夕宣布將先進顯示器技術擴展至更多生活家電，進一步實現「屏幕處處」的願景。官方指今年將推出配備9吋AI Home屏幕的雪櫃，全面升級廚房體驗；而即將推出的BESPOKE AI洗衣機及乾衣機，亦會搭載AI Home屏幕。以上產品將下周舉行的CES 2025首次亮相。

更多元化 BESPOKE 雪櫃系列 帶來全新的 精巧屏幕 和更強功能

據悉新推出的Samsung生活家電系列支援Bixby語音控制，精巧屏幕能夠清晰顯示洗衣機洗滌程序等相關資訊。獨特的Map View功能將屏幕變成互聯智能家居的控制中心，用戶只需一個屏幕，即可輕鬆監察和操作家電，而連接互聯網的屏幕更提供各種娛樂功能。