CES 2026｜Belkin全新配件系列　Switch 2充電保護套、Qi2 25W無線充電器、無線HDMI轉接器

CES 2026｜Belkin在美國CES 2026發布了一系列全新產品。

手機及電腦配件品牌Belkin亦在CES發布了一系列新產品，當中包括新款的Switch 2充電保護套、多款Qi2 25W無線充電行動電源以及無線HDMI適配器等，部分產品只在特定市場發售。

Nintendo Switch 2 Pro充電保護套 專為Switch 2而設的Pro充電盒，內建10000mAh可拆卸行動電源，支援高達30W的快速充電，並配備LCD螢幕顯示剩餘電量。一體式行動電源設計無需打開保護套即可為行動電源充電，隨時查看電量，並可利用可折疊的行動電源支架。保護套還配備遊戲卡收納位、存放AirTag的隱藏隔層，以及堅固耐用的材質和高強度拉鍊。售價99.99美元，現已在美國官網發售。

Belkin UltraCharge Pro行動電源10K 這款10K容量的行動電源支援Qi2 25W無線充電和30W USB-C快充，內建支架、數碼顯示屏和可用於連接配件的磁吸環。10000mAh電池容量可提供長達34小時的額外續航時間，可同時為兩台裝置充電。售價99.99美元，暫定於2月發售。

BoostCharge超薄磁吸式行動電源帶支架 輕薄便攜的行動電源可提供高達15W的無線充電功率及30W USB-C輸出，機身超薄並內建支架。提供5000mAh容量（20W USB-C輸出）和10000mAh容量兩種選擇。售價為59.99-84.99美元，暫定於2026年第二季上市。

UltraCharge Pro筆記型電腦行動電源27K 專為重度使用者、內容創作者和旅客而設，只可為筆記型電腦、平板電腦、遊戲機和手機提供充足的輸出功率進行快速充電。擁有高達240W的總功率和27000mAh的電池容量，支援MacBook Pro、Switch 2和iPhone 17等裝置快速充電，單一連接埠最高可達140W，並可同時為3台裝置充電。內建140W USB-C線及智能顯示器，可顯示剩餘電量百分比。售價149.99美元，暫定於3月上市。

UltraCharge Pro二合一可轉換充電器 這款專為外出使用而設計的Qi2 25W二合一無線充電器，可折疊、小巧便攜的設計，通過Apple MFi認證，可同時為iPhone和Apple Watch提供快充。包含45W USB-C電源轉接器和1.5公尺長的充電線，可支援支架式或充電板式充電模式。售價99.99美元，暫定於2026年3月上市。

UltraCharge模組化充電底座 這款Qi2 25W模組化充電底座，可同時有效率地為手機、耳機和智能手錶充電。小巧磁吸式設計便於攜帶，可自動吸附到最佳充電位置，同時無線充電3台裝置。配備了10W USB-C端口，手錶支架可更換成不同尺寸，通用的Qi2相容標準，內含1.5公尺USB-C轉接線和5W USB-C電源轉接器。售價64.99美元，暫定於第一季上市。

ConnectAir無線HDMI顯示轉接器 使用ConnectAir無線HDMI顯示轉接器，可從任何USB-C裝置投影，即插即用無需Wi-Fi、應用程式或驅動程序，無線鏡像或擴展1080p/60Hz的螢幕。可連接電視、顯示器或投影儀，支援最多8 個發射器，實現多人螢幕分享，適合旅行、教室或會議室使用，提供 40公尺有效範圍、低於80毫秒超低延遲和安全的點對點連接，以實現無縫可靠的共享。售價149.99美元，暫定於第一季上市。

Connect 8埠雙顯示USB-C集線器 USB-C 8合1多功能擴充座，可將單一USB-C連接埠擴展為生產力工作站，支援雙4K 60Hz外接顯示器，並同時連接多達8台設備，包括HDMI、USB-C PD、USB-A 3.0、1Gb 乙太網路等，並提供高達100W的電源直通。資料傳輸速度高達10Gbps，另內建顯示器隱私按鈕，只需輕輕一按即可立即關閉連接的螢幕。售價99.99美元，暫定於第二季上市。