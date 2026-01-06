CES 2026｜LEGO全新智趣玩系統　SMART顆粒可即時互動、Star Wars打頭炮

LEGO在美國CES首度舉行發布會，推出全新智趣玩系統（LEGO SMART Play）。

LEGO首次登上CES舉行發布會，宣布推出突破性的全新智趣玩系統（LEGO SMART Play），徹底改變樂高玩樂體驗，並將作品栩栩如生地呈現，自1978年推出LEGO人仔以來，樂高系統遊戲領域最重大的變革之一。首批推出的智趣玩系列套裝將以《Star Wars》（星球大戰）為主題，將於2026年3月1日於指定市場上市，香港官網亦有預售資訊！

SMART顆粒即時互動 LEGO智趣玩平台組件包括SMART顆粒、SMART標籤和SMART人仔，能夠即時互動，帶來充滿探索和想像故事的互動遊戲體驗。新系統在技術中擁有超過20項世界首創專利，核心的SMART顆粒則由客製化晶片驅動，尺寸比標準的顆粒還要小。LEGO集團創意玩樂實驗室團隊開發了這項技術，旨在實現反應式實體遊戲。 整合多種技術，讓玩樂更加生動有趣，包括感測器、加速度計、光感應器和聲音感測器，以及由內建合成器驅動的微型揚聲器等，此外還支援無線充電。SMART標籤和SMART人仔與SMART積木搭配使用，透過相應的聲音和行為對操作做出反應，帶來真正互動式的遊戲體驗，所有組件均與現有的樂高系統相容。

LEGO首個智趣玩以Star Wars系列打頭陣，推出3款拼砌套裝。

3款智趣玩Star Wars系列 LEGO智趣玩系統以3款「一體化」LEGO Star Wars拼砌套裝首次亮相，將包含一個帶充電器的SMART顆粒、至少一個SMART人仔和一個SMART標籤。可重現經典場景和互動，解鎖各種智慧功能，例如SMART人仔會發出光劍的嗡嗡聲、A翼戰機的引擎轟鳴聲，甚至還能聆聽《帝國進行曲》。套裝將於1月9日起接受預訂，並於3月1日起在官網、商店和首發市場的指定零售商處發售，香港官網亦有預售資訊，似乎在首發地區行列。

LEGO Star Wars智趣玩：天行者的紅色五號X翼戰機（75423） 包含584個零件，包括兩個SMART人仔（身穿標誌性飛行員制服的盧克天行者和莉亞公主），以及R2-D2、義軍船員和衝鋒隊員人仔。套裝包含一個帝國砲塔、一個運輸車和一個指揮中心，所有這些都可以透過使用隨附的SMART顆粒、兩個SMART人仔和5個SMART標籤來解鎖互動功能，例如雷射射擊聲音、引擎聲音和燈光以及加油和維修聲音。

LEGO Star Wars智趣玩：黑武士的鈦戰機（75421） 包含473個零件的套裝包括一個積木搭建的義軍前哨站和一個帝國燃料站，以及一個黑武士SMART人仔和一個義軍艦隊士兵人仔，雙離子引擎的轟鳴聲以及其他互動功能都將栩栩如生地呈現在眼前。

LEGO Star Wars智趣玩：王座室決鬥與A翼（75427） 重新演繹《星球大戰》三部曲中最令人難忘的時刻之一，結尾盧克天行者和黑武士之間的最終光劍決鬥。包含962個零件的套裝配有三個SMART人仔，分別是黑武士、白卜庭皇帝和盧克天行者（絕地武士）。套裝還包含一架積木拼搭的A翼戰鬥機和飛行員人仔、兩名皇家衛兵人仔，以及一座可啟用SMART標籤功能的砲塔。