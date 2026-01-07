CES 2026｜Motorola首度推出大摺razr fold　高階系列signature及FIFA特別版細摺

Lenovo今年在CES大展拳腳，在拉斯維加斯地標Sphere舉行盛大發布會，除了有多款創新電腦、電競產品及AI服務登場，旗下品牌Motorola更一口氣推出3款新機，包括首款旗艦大摺手機Razr Fold、全新超高端手機系列motorola signature以及細摺FIFA razr特別版，同時公布連接Lenovo生態系統的AI技術，以及智能手錶、喇叭等設備。
首款大摺手機
motorola razr fold是Razr系列的新成員，大摺設計有6.6吋外屏，展開為8.1吋2K LTPO顯示屏。5000萬像素三攝系統，包括主攝、超廣角/微距鏡頭和3倍潛望式長焦鏡頭，外屏則有3200萬像素前置鏡頭以及2000萬像素的自拍相機，採用Sony LYTIA感光元件並有Dolby Vision錄製影片性能。
支援Moto Pen Ultra手寫筆，內建「Catch me up」和「Next Move」等AI功能。提供Pantone藍黑及白兩色，續航力、容量配置、推出日期及時間未有公布。
全新超高階系列
motorola同時宣布推出signature系列的首款手機產品，專為追求卓越技術、設計和服務而設，代表了全新超高端品牌形象。
signature以精湛工藝、亮麗配色、7年的Android作業系統和安全升級服務，以及專屬的個人化體驗為賣點。6.8吋Extreme AMOLED顯示屏結合Dolby Vision、Dolby Atmos和Sound by Bose影音系統，更是首款配備4個5000萬像素相機的超薄智能手機，搭載Snapdragon 8 Gen 5行動平台及專用AI處理引擎。內置5200mAh矽碳電池、支援90W TurboPower快充和50W無線充電的娛樂體驗，其他詳細資訊暫未有透露。
FIFA特別版razr
motorola同時發布razr FIFA世界盃26特別版，細摺手機手機配置與普通版一樣，採用青綠色設計，機身更印上了金色FIFA標記，內含FIFA主題的個人化選項，包括專屬桌布和官方賽事主題鈴聲及FIFA浮水印，將在2月開始發售。