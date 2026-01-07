CES 2026｜Motorola首度推出大摺razr fold　高階系列signature及FIFA特別版細摺

Lenovo今年在CES大展拳腳，在拉斯維加斯地標Sphere舉行盛大發布會，除了有多款創新電腦、電競產品及AI服務登場，旗下品牌Motorola更一口氣推出3款新機，包括首款旗艦大摺手機Razr Fold、全新超高端手機系列motorola signature以及細摺FIFA razr特別版，同時公布連接Lenovo生態系統的AI技術，以及智能手錶、喇叭等設備。

首款大摺手機

motorola razr fold是Razr系列的新成員，大摺設計有6.6吋外屏，展開為8.1吋2K LTPO顯示屏。5000萬像素三攝系統，包括主攝、超廣角/微距鏡頭和3倍潛望式長焦鏡頭，外屏則有3200萬像素前置鏡頭以及2000萬像素的自拍相機，採用Sony LYTIA感光元件並有Dolby Vision錄製影片性能。

支援Moto Pen Ultra手寫筆，內建「Catch me up」和「Next Move」等AI功能。提供Pantone藍黑及白兩色，續航力、容量配置、推出日期及時間未有公布。