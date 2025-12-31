CES 2026｜Samsung全新Odyssey電競顯示器　全球首款6K裸視3D、1040Hz超高更新率

Samsung發表迄今最先進的Odyssey電競顯示器產品陣容，5款全新機型突破解析度、更新率與沉浸式視覺體驗的規格表現，當中包括首款6K裸視3D Odyssey G9，新一代Odyssey G6以及3款全新Odyssey G8顯示器。全系列產品將於美國時間1月6日至9日，在拉斯維加斯舉行的CES 2026現場展出。

PC玩家可體驗針對裸視3D顯示效果進行最佳化的高品質遊戲陣容，包括《The First Berserker: Khazan》、《Lies of P: Overture》與《Stellar Blade》等作品。

32吋Odyssey 3D（G90XH）為全球首款搭載6K解析度的裸視3D顯示器，透過即時眼球追蹤技術，可依觀看者位置即時調整景深與視角，無需配戴任何裝置即可呈現流暢而層次分明的立體畫面效果。搭載6K解析度、165Hz原生更新率（Dual Mode可提升至330Hz），搭配1ms GtG 反應時間。

全球首款1040Hz更新率電競顯示器

27吋Odyssey G6（G60H）專為競技型玩家打造，透過Dual Mode與支援最高600Hz的原生QHD 顯示， 成為全球首款1040Hz更新率電競顯示器，協助玩家在高速移動的遊戲場景中，仍有高動態清晰度及畫面細節。

可依需求即時切換效能模式，在高解析度畫質與極致更新率之間調整。配備AMD FreeSync Premium與NVIDIA G-Sync Compatible技術，確保畫面穩定流暢、色彩鮮明，帶來即時回饋的操作體驗。