dadblk2 madblk2
科技
2026-01-05 15:19:59

CES 2026｜Samsung新品及AI生態圈發布會　智能家居整合更聰明AI功能

Samsung今日於美國拉斯維加斯舉行CES 2026「The First Look」發布會。

Samsung今日於美國拉斯維加斯舉行CES 2026首個發布會「The First Look」活動，揭示「Your Companion to AI Living」願景，除了推出多款高端智能家居產品，亦研發了更強大的AI功能，並深度導入各項產品與服務之中，打造整合、個人化、精準的AI生態圈，使用上更加無縫及智能。

Samsung發布130吋Micro RGB顯示器連同Vision AI Companion技術。 Micro RGB畫質進一步提升。 Vision AI Companion可以語音控制電視多種功能。 Vision AI Companion甚至可以分析賽果。 Vision AI Companion可即時提供影片中的食譜，甚至作烹調建議。

AI功能Vision AI Companion

全新130吋Micro RGB顯示器具備Samsung迄今最寬廣與細膩的色域，Micro RGB光源可成就絕美畫質，每顆紅、綠、藍微型二極體均可獨立發光，呈現最純粹且自然的色彩，打造每一幕畫質逼真生動的場景。

Vision AI Companion（VAC）以AI技術實現更上層樓的觀影體驗，除了提供內容觀賞、飲食和音樂播放建議，多種直覺模式讓用戶享受個人化觀影體驗。專為足球迷而生的AI Soccer Mode Pro，其以AI驅動的畫面和音效調校，打造如置身體育場館的觀賽臨場感。

AI Sound Controller Pro可供使用者調整觀眾席、解說或背景音樂音量，為電視節目和電影提供個人化的聽覺體驗，例如可透過語音指令包括將旁述靜音、甚至分析賽果以及即時查詢食譜、播放煮食配樂建議等。VAC亦支援跨裝置功能，可將推薦食譜直接傳送至其他裝置如廚房家電。

Samsung推出Music Studio 5和Music Studio 7兩款Wi-Fi揚聲器。 Music Studio系列由知名設計師Erwan Bouroullec採用特色設計。 Samsung微型智能投影機Freestyle+。

特色設計Soundbar

兩款新型Wi-Fi揚聲器－Music Studio 5和Music Studio 7，由知名設計師Erwan Bouroullec操刀，採用經典的圓點設計概念，同時支援更廣泛的音訊系統組合，展現兼具機能與美學的音樂聆聽體驗。

另外發表可完美融入使用者居家空間的超薄OLED S95H，採用細緻邊框設計，營造藝廊般的雅致空間；全新微型智能投影機Freestyle+支援VAC技術，可將內容靈活投影至牆面、天花板，甚至牆角與窗簾等不平整表面。

Samsung最新HDR10+ ADVANCED及Eclipsa Audio空間音效系統。

全新影音技術

Samsung亦為2026年智慧顯示器系列支援HDR10+ ADVANCED技術，實現強化的亮度、根據題材所進行的優化、智慧動態補償、進階區域色調映射，以及更出色的遊戲體驗。同時亦於該系列產品中全面導入最新的Eclipsa Audio空間音效系統，更具臨場感。

Samsung發布升級智能家居Family Hub。 升級版AI Vision以Google Gemini辨識食材。 遊戲化功能「What’s for Today?」可根據雪櫃內食材建議食譜。 FoodNote週報功能分析每星期的食材狀況。

聯網智能家電應用

Samsung亦發布升級智能家居Family Hub，AI雪櫃帶核整合Google Gemini的升級版AI Vision，食材辨識技術提升，並帶來全新遊戲化功能「What’s for Today?」，根據冰箱內的現有食材推薦食譜。食譜更連同詳細的烹飪步驟，顯示於SmartThings Food應用程式及雪櫃螢幕上，並傳送至已連線的烹調設備。Video to Recipe進一步簡化烹飪體驗，透過推薦料理影片並自動轉換為易於跟隨的步驟指引，使用者無須反覆暫停或倒帶，即可輕鬆完成料理。

全新的FoodNote周報功能，協助使用者回顧一周的飲食狀況，包括常用和缺貨待補的食材。Family Hub螢幕上的Now Brief新增更多實用小工具，Voice ID可透過聲音辨識家中不同成員，據以顯示切身相關的內容。

Samsung Bespoke AI Laundry Combo推出更多洗衣功能。 Samsung新款Bespoke AI AirDresser電子衣櫥可自動除皺。 Samsung將推出Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra掃拖機器人。

智能家居新功能

在衣物洗滌方面，Bespoke AI Laundry Combo省去衣物挪動的繁瑣流程，今年推出的新機型配備一系列強化功能，例如更快的Super Speed快速洗程、更強大的烘乾效能。新款Bespoke AI AirDresser電子衣櫥搭載Auto Wrinkle Care自動除皺功能，噴射強勁的蒸氣快速撫平衣物皺褶。

在居家環境清潔方面，Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra掃拖機器人搭載Qualcomm Dragonwing處理器，配備Active Stereo 3D Sensor感應器，可精準識別透明液體。內建攝影機不僅具備導航功能，亦可在外出時作為居家監控工具，即時掌握寵物動態及任何異常狀況。智慧升級的語音助理Bixby，使用者能與掃拖機器人對話執行各項任務。

Samsung將加強健康照護功能，主動察覺個人健康問題並作出預防。

主動式健康照護

智能照護結合AI、手機、家電、穿戴式裝置和其他聯網裝置，協助用戶在潛在健康問題發生前，即能及早察覺並採取預防措施。例如提供個人化的健康指導，包括有效的運度和睡眠指引，以協助降低重大慢性疾病的風險，並根據智能冰箱中現有的食材推薦適合的食譜。

穿戴式裝置長期蒐集與分析使用者的行動能力、語言表達與專注力等細微變化，系統得以掌握可能反映長期認知變化的重要指標，為預防性照護提供更多參考依據。

