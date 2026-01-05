CES 2026｜Samsung新品及AI生態圈發布會　智能家居整合更聰明AI功能

Samsung今日於美國拉斯維加斯舉行CES 2026「The First Look」發布會。

Samsung今日於美國拉斯維加斯舉行CES 2026首個發布會「The First Look」活動，揭示「Your Companion to AI Living」願景，除了推出多款高端智能家居產品，亦研發了更強大的AI功能，並深度導入各項產品與服務之中，打造整合、個人化、精準的AI生態圈，使用上更加無縫及智能。

AI功能Vision AI Companion 全新130吋Micro RGB顯示器具備Samsung迄今最寬廣與細膩的色域，Micro RGB光源可成就絕美畫質，每顆紅、綠、藍微型二極體均可獨立發光，呈現最純粹且自然的色彩，打造每一幕畫質逼真生動的場景。 Vision AI Companion（VAC）以AI技術實現更上層樓的觀影體驗，除了提供內容觀賞、飲食和音樂播放建議，多種直覺模式讓用戶享受個人化觀影體驗。專為足球迷而生的AI Soccer Mode Pro，其以AI驅動的畫面和音效調校，打造如置身體育場館的觀賽臨場感。 AI Sound Controller Pro可供使用者調整觀眾席、解說或背景音樂音量，為電視節目和電影提供個人化的聽覺體驗，例如可透過語音指令包括將旁述靜音、甚至分析賽果以及即時查詢食譜、播放煮食配樂建議等。VAC亦支援跨裝置功能，可將推薦食譜直接傳送至其他裝置如廚房家電。

特色設計Soundbar 兩款新型Wi-Fi揚聲器－Music Studio 5和Music Studio 7，由知名設計師Erwan Bouroullec操刀，採用經典的圓點設計概念，同時支援更廣泛的音訊系統組合，展現兼具機能與美學的音樂聆聽體驗。 另外發表可完美融入使用者居家空間的超薄OLED S95H，採用細緻邊框設計，營造藝廊般的雅致空間；全新微型智能投影機Freestyle+支援VAC技術，可將內容靈活投影至牆面、天花板，甚至牆角與窗簾等不平整表面。

Samsung最新HDR10+ ADVANCED及Eclipsa Audio空間音效系統。

全新影音技術 Samsung亦為2026年智慧顯示器系列支援HDR10+ ADVANCED技術，實現強化的亮度、根據題材所進行的優化、智慧動態補償、進階區域色調映射，以及更出色的遊戲體驗。同時亦於該系列產品中全面導入最新的Eclipsa Audio空間音效系統，更具臨場感。

聯網智能家電應用 Samsung亦發布升級智能家居Family Hub，AI雪櫃帶核整合Google Gemini的升級版AI Vision，食材辨識技術提升，並帶來全新遊戲化功能「What’s for Today?」，根據冰箱內的現有食材推薦食譜。食譜更連同詳細的烹飪步驟，顯示於SmartThings Food應用程式及雪櫃螢幕上，並傳送至已連線的烹調設備。Video to Recipe進一步簡化烹飪體驗，透過推薦料理影片並自動轉換為易於跟隨的步驟指引，使用者無須反覆暫停或倒帶，即可輕鬆完成料理。 全新的FoodNote周報功能，協助使用者回顧一周的飲食狀況，包括常用和缺貨待補的食材。Family Hub螢幕上的Now Brief新增更多實用小工具，Voice ID可透過聲音辨識家中不同成員，據以顯示切身相關的內容。

智能家居新功能 在衣物洗滌方面，Bespoke AI Laundry Combo省去衣物挪動的繁瑣流程，今年推出的新機型配備一系列強化功能，例如更快的Super Speed快速洗程、更強大的烘乾效能。新款Bespoke AI AirDresser電子衣櫥搭載Auto Wrinkle Care自動除皺功能，噴射強勁的蒸氣快速撫平衣物皺褶。 在居家環境清潔方面，Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra掃拖機器人搭載Qualcomm Dragonwing處理器，配備Active Stereo 3D Sensor感應器，可精準識別透明液體。內建攝影機不僅具備導航功能，亦可在外出時作為居家監控工具，即時掌握寵物動態及任何異常狀況。智慧升級的語音助理Bixby，使用者能與掃拖機器人對話執行各項任務。

主動式健康照護 智能照護結合AI、手機、家電、穿戴式裝置和其他聯網裝置，協助用戶在潛在健康問題發生前，即能及早察覺並採取預防措施。例如提供個人化的健康指導，包括有效的運度和睡眠指引，以協助降低重大慢性疾病的風險，並根據智能冰箱中現有的食材推薦適合的食譜。 穿戴式裝置長期蒐集與分析使用者的行動能力、語言表達與專注力等細微變化，系統得以掌握可能反映長期認知變化的重要指標，為預防性照護提供更多參考依據。