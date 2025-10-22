ChatGPT Atlas AI瀏覽器登場　macOS版免費使用

ChatGPT Atlas網頁瀏覽器可在macOS上免費使用。

OpenAI推出ChatGPT Atlas，以ChatGPT為核心構建的新型網頁瀏覽器。去年ChatGPT加入了搜尋功能，可即時找到網路上的及時資訊，但瀏覽器才是所有工作、工具和上下文的匯集之地。基於ChatGPT建立的瀏覽器，可實行AI超級助手。

直接使用ChatGPT 在Atlas中ChatGPT可在當前的視窗中提供幫助，理解正在執行的操作並完成任務，無需複製貼上或離開頁面。內置ChatGPT記憶功能，因此對話可以藉鑑過去的聊天記錄和詳細信息，幫助完成新的任務。預設情況下，OpenAI承諾不會使用用戶瀏覽的內容來訓練模型。 隨著用戶使用Atlas，ChatGPT也會變得更加聰明和實用。瀏覽器記憶功能讓ChatGPT記住造訪過的網站上下文，並在需要時將其提取出來。ChatGPT將記住瀏覽內容的關鍵細節，以改善聊天回應並提供更聰明的建議。記憶功能完全可選，可隨時查看、存檔及刪除；同時可清除特定頁面、清除所有瀏覽記錄，或開啟無痕視窗暫時退出。

代理模式自動執行 ChatGPT還可以使用Atlas中的代理模式工作，並透過改進使其能夠根據瀏覽環境進行處理，從而提高運行速度和實用性，在瀏覽時進行研究和分析、自動執行任務以及規劃活動或預約。Atlas中的代理模式現已針對Plus、Pro和Business用戶推出預覽版。 Atlas中建立ChatGPT代理功能時優先考慮安全性，並添加了安全措施來應對風險，例如無法在瀏覽器中運行程式碼、下載檔案或安裝擴充功能；它無法存取電腦或檔案系統上的其他應用程式；它會暫停以確保用戶正在觀看金融機構等特定敏感網站採取行動；用戶可以在登出模式下使用代理，來限制其對敏感資料的存取及行動。