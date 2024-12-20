Chiikawa首度聯乘CASETiFY　帶住小可愛旅行主題手機殼出發

Chiikawa x CASETiFY聯乘系列即將登場，粉絲必掃多款設計及配件。

CASETiFY宣布推出最新Chiikawa x CASETiFY聯乘系列！是次與人氣可愛漫畫《Chiikawa》的首次合作，由12月27日6時起透過官網及全線CASETiFY STUDiO門市選購這個可愛治癒的系列。

是次聯乘系列以小可愛、小八及兔兔御三家主角們的可愛瞬間，融入了旅遊元素，包括仿護照套和趣緻的飛機窗口圖案。必買飾有皮革紋理和金色刻畫Chiikawa圖案的鏡面護照手機殼，以及配上角色吊飾的立體手機掛繩，歡樂又可愛。系列其他特色手機殼設計包括從飛機窗戶欣賞風景的小可愛、暸望景色的小八等，以及採用護照蓋章藝術風格等多變造型。

多款手機平板配件

是次聯乘合作亦涵蓋AirPods保護殼、Apple Watch錶帶、充電器、手機支架、卡套支架、行動充電器、2合1充電座、手機掛繩、以及適用於MacBook和iPad的手提電腦和平板電腦保護殼等電子配件，產品價格為$279至$789。

於全線CASETiFY STUDiO門市選購Chiikawa x CASETiFY系列產品，CASETiFY Club會員憑有效單據即可於CASETiFY MOKO店體驗Chiikawa主題自拍亭。聯乘系列由12月27日6時起於 官網、手機程式及全線CASETiFY STUDiO公開發售。