Cleer Arc 3開放式耳機 觸控屏幕充電盒連AI功能

美國品牌Cleer最新推出的開放式耳機，設計及功能均有驚喜。4款配置7種配色，設觸控屏幕的智能充電盒精美實用，耳機亦具備AI功能，中價位$1,499確實吸引。

多功能觸控屏幕

Cleer Arc 3的充電盒如粉盒般大小，設有一個1.6吋小型觸控屏幕，除了顯示播放歌曲、電量及時間，更能左右滑動使用不同功能，包括開啟杜比全景聲及杜比頭部追蹤、設定EQ、音量控制，甚至步行計、計時響鬧、拍照遙控，支援遺失尋找及自設背景等，貼心實用。

部分款式更有鏡子，每次將耳機放入充電盒時，均會自動進行紫外線LED消毒，可殺菌除臭。掛耳耳機為開放式設計，耳筒部分可拉伸及轉軸調節，適合不同耳形。雖然後柄較粗身，不過每隻只重12克，戴上耳輕巧沒負擔，不算相當貼合但亦不易掉落。