Cleer Arc 3開放式耳機 觸控屏幕充電盒連AI功能

美國品牌Cleer最新推出的開放式耳機，設計及功能均有驚喜。4款配置7種配色，設觸控屏幕的智能充電盒精美實用，耳機亦具備AI功能，中價位$1,499確實吸引。
多功能觸控屏幕
Cleer Arc 3的充電盒如粉盒般大小，設有一個1.6吋小型觸控屏幕，除了顯示播放歌曲、電量及時間，更能左右滑動使用不同功能，包括開啟杜比全景聲及杜比頭部追蹤、設定EQ、音量控制，甚至步行計、計時響鬧、拍照遙控，支援遺失尋找及自設背景等，貼心實用。
部分款式更有鏡子，每次將耳機放入充電盒時，均會自動進行紫外線LED消毒，可殺菌除臭。掛耳耳機為開放式設計，耳筒部分可拉伸及轉軸調節，適合不同耳形。雖然後柄較粗身，不過每隻只重12克，戴上耳輕巧沒負擔，不算相當貼合但亦不易掉落。
音質飽滿重低音
耳機採用16.2mm超大複合生物振膜動圈單元，配備Qualcomm QCC5181旗艦級晶片，支援aptX adaptive、aptX lossless、LDAC、LHDC、Hi-Res Lossless無損音質，有Snapdragon Sound認證，音頻出色實淨。Cleer DBE技術可增強動態低音，杜比全景聲及杜比頭部追蹤在看影片時特別明顯，聲音集中在前方更有電影感。
設有4種配置，Sports有黑紅兩色，獨有根據運動節奏而自動調節EQ的運動音效；Music有黑及綠色，設專屬Hi-Fi音效；Game只有白色一款，針對遊戲音效及超低延遲藍牙發射器；Lite則有深藍及淺藍色，內置32GB記憶體，4款耳機均有IPX7級數防水。
創新AI功能
耳機設多個AI功能，包括左右搖頭轉歌、點頭接聽及掛斷電話的體感控制，試用不算太準確，要多擰幾次再成功。AI語音控制能直接操控，暫時只支援英語、國語及日語；而聲境衡音及雙向高清通話則為聽歌及通話帶來清晰降噪。
續航方面使用充電盒長達50小時，快充5分鐘可用1.5小時。售價$1,499，Gaming則售$1,699，官網現正開放預訂。查詢：2771 8209