Cleer ARC 3 MAX頂配版開放式藍牙耳機　支援心率監測、AI降噪及Dolby Atmos認證

美國音響品牌Cleer的開放式AI智能藍牙耳機Cleer ARC 3，繼運動版、音樂版及遊戲版後，最近推出頂配型號 Cleer ARC 3 MAX。集齊3大版本的所有功能，更升級獨立放大芯片及獨立AI芯片，更是全球首對支援心率監測，以及AI ANC智能降噪的開放式藍牙耳機。

獨立AI芯片

Cleer ARC 3 MAX選用鋼琴黑機身，配以漸變藍色金屬組件，同樣有輕觸式螢幕的充電盒，可惜就是缺少了鏡盒設計。這部全球首款支援Dobly Atmos音效以及頭部追蹤功能的開放式耳機，更支援 aptX adaptive、aptX lossless、LDAC、LE Audio等高解像傳輸技術，音質有保證。

獨立ADI放大芯片，更能發揮16.2mm定製複合生物振膜動圈單元，另設獨立Greenwaves Technologies AI芯片，專責實時演算與AI ANC降噪、心率監測功能、DBE低音增強技術、AI教練相關數據， 反應更加迅速。

開放式都有降噪

Cleer ARC 3 MAX為市面首款搭載ANC智能降噪技術的開放式藍牙耳機，新追加的AI ANC功能則能實時偵測環境，自動消除低頻噪音，例如汽車引導聲、車輪與路軌磨擦聲、冷氣機風聲等等。早前在音響展中試聽過，雖然降噪效果不能與入耳式耳機相比，不過的確可將背景雜音減少，開口說話時更可試出特別的隔音感覺。