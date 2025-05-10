CMF Phone 2 Pro主打個性化　Nothing工業美學顛覆市場

在智能手機設計趨於同質化的時代，Nothing旗下子品牌CMF推出的Phone 2 Pro以「模組化設計」與「工業美學」為賣點，試圖為中端市場注入新活力。這款售價僅$2,199的設備，究竟能否憑獨特風格與均衡配置突圍？我們從設計、性能到實用性逐一剖析。

延續前代「可玩性」

CMF Phone 2 Pro延續前代「可玩性」基因，機身採用輕量化塑料框架，厚度僅7.8mm、重量185g，握感輕盈且便於單手操作。背蓋設計最為吸睛：四顆外露螺絲、可更換的「通用蓋」與模組化接口，讓用戶能自由加裝磁吸錢包、魚眼鏡頭或迷你支架等配件，打造個人化風格。

不過，相比初代直接拆卸後蓋的設計，Phone 2 Pro改為「外掛式」模組化方案，需透過通用蓋擴展功能，雖降低拆卸風險，卻也稍減靈活性。官方提供黑色、白色、橙色三色選擇，其中「活力橙」配色的金屬光澤與砂岩質感，堪稱近年最「吸睛」的中端機設計。