CMF Phone 2 Pro主打個性化　Nothing工業美學顛覆市場

在智能手機設計趨於同質化的時代，Nothing旗下子品牌CMF推出的Phone 2 Pro以「模組化設計」與「工業美學」為賣點，試圖為中端市場注入新活力。這款售價僅$2,199的設備，究竟能否憑獨特風格與均衡配置突圍？我們從設計、性能到實用性逐一剖析。
延續前代「可玩性」
CMF Phone 2 Pro延續前代「可玩性」基因，機身採用輕量化塑料框架，厚度僅7.8mm、重量185g，握感輕盈且便於單手操作。背蓋設計最為吸睛：四顆外露螺絲、可更換的「通用蓋」與模組化接口，讓用戶能自由加裝磁吸錢包、魚眼鏡頭或迷你支架等配件，打造個人化風格。
不過，相比初代直接拆卸後蓋的設計，Phone 2 Pro改為「外掛式」模組化方案，需透過通用蓋擴展功能，雖降低拆卸風險，卻也稍減靈活性。官方提供黑色、白色、橙色三色選擇，其中「活力橙」配色的金屬光澤與砂岩質感，堪稱近年最「吸睛」的中端機設計。
戶外可視性表現優異
配備6.77吋AMOLED螢幕，支援120Hz刷新率、HDR10+與3,000尼特峰值亮度，戶外可視性表現優異。實際測試中，播放Netflix高動態範圍影片時，色彩飽和度與對比度接近旗艦水準，唯1080p解析度在近距離觀看時略顯不足。
核心配置採用MTK天璣7300 Pro處理器，搭配8GB RAM與256GB儲存空間（支援microSD擴充）。AnTuTu得分約67萬。系統預載Nothing OS 3.2（基於 Android 15），介面接近原生風格，並承諾3次大版本更新與6年安全補丁，軟件維護周期超越同級。
足以應付一天中度使用
此外，CMF Phone 2 Pro內建5,000mAh電池搭配33W快充，實測30分鐘可充至 60%，完整充電需78分鐘，續航力足以應付一天中度使用。此外，前代缺失的NFC與IP54防塵防水皆已回歸，支援電子支付與生活防潑濺，實用性大幅提升。
CMF Phone 2 Pro的優勢在於 獨特設計與模組化擴展性，適合厭倦「千機一面」、追求個性化的用戶。儘管其性能與相機未能超越同價位競品（如 Redmi Note 13 Pro），但$2,199的定價與6年系統維護，仍具性價比優勢。
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