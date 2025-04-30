CMF Phone 2 Pro海外發布入場價$2,210起 港版色款配置同場曝光

日前Nothing子品牌CMF手機新作CMF Phone 2 Pro正式在海外發表，8+128標配售250歐元（約港幣$2,210）起；同期Nothing香港官網亦上架了產品專頁，並公佈港版儲存配置跟可選色款詳情。

海外CMF Phone 2 Pro已開放預售、並將於5月6日正式開賣，其具橙、黑、混色白及薄荷綠色款，儲存提供8+128跟8+256雙版本。

海外CMF Phone 2 Pro已開放預售、並將於5月6日正式開賣，其具橙、黑、混色白及薄荷綠色款，儲存提供8+128跟8+256雙版本。

CMF Phone 2 Pro又保留可外插部件設計，包括售35歐元（約港幣$310）的外接魚眼鏡跟微距鏡、錢包與支架，售25歐元（約港幣$220）的機套等。

而據香港Nothing官網產品專頁資訊，港版CMF Phone 2 Pro就僅具橙、黑及混色白可選，不過儲存方面就同樣提供8+128跟8+256配置。