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科技
2025-04-30 11:30:00

CMF Phone 2 Pro海外發布入場價$2,210起　港版色款配置同場曝光

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CMF Phone 2 Pro海外發布入場價$2,210起　港版色款配置同場曝光

CMF Phone 2 Pro海外發布入場價$2,210起　港版色款配置同場曝光

日前Nothing子品牌CMF手機新作CMF Phone 2 Pro正式在海外發表，8+128標配售250歐元（約港幣$2,210）起；同期Nothing香港官網亦上架了產品專頁，並公佈港版儲存配置跟可選色款詳情。

海外CMF Phone 2 Pro已開放預售、並將於5月6日正式開賣，其具橙、黑、混色白及薄荷綠色款，儲存提供8+128跟8+256雙版本。

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海外CMF Phone 2 Pro已開放預售、並將於5月6日正式開賣，其具橙、黑、混色白及薄荷綠色款，儲存提供8+128跟8+256雙版本。

海外CMF Phone 2 Pro已開放預售、並將於5月6日正式開賣，其具橙、黑、混色白及薄荷綠色款，儲存提供8+128跟8+256雙版本。

CMF Phone 2 Pro又保留可外插部件設計，包括售35歐元（約港幣$310）的外接魚眼鏡跟微距鏡、錢包與支架，售25歐元（約港幣$220）的機套等。

而據香港Nothing官網產品專頁資訊，港版CMF Phone 2 Pro就僅具橙、黑及混色白可選，不過儲存方面就同樣提供8+128跟8+256配置。

CMF Phone 2 Pro 又保留可外插部件設計，包括售 35 歐元（約港幣 $310）的外接魚眼鏡跟微距鏡、錢包與支架，售 25 歐元（約港幣 $220）的機套等。 而據香港 Nothing 官網產品專頁資訊，港版 CMF Phone 2 Pro 就僅具橙、黑及混色白可選，不過儲存方面就同樣提供 8+128 跟 8+256 配置。 售 250 歐元（約港幣 $2,210）起，CMF Phone 2 Pro 配備天璣 7300 Pro 晶片，採 6.67 吋 FHD+ 120Hz 更新率 AMOLED 螢幕，支援 Micro SD 擴充。 攝影部份 CMF Phone 2 Pro 配備 50MP 主鏡、50MP 2x 長焦跟 8MP 廣角組成三鏡，內置 5,000mAh 電池及支援 33W 充電，這次亦加回 NFC 功能。

售250歐元（約港幣$2,210）起，CMF Phone 2 Pro配備天璣7300 Pro晶片，採6.67吋FHD+ 120Hz更新率AMOLED螢幕，支援Micro SD擴充。

攝影部份CMF Phone 2 Pro配備50MP主鏡、50MP 2x長焦跟8MP廣角組成三鏡，內置5,000mAh電池及支援33W充電，這次亦加回NFC功能。

Mobile Magazine短評：雖稱為Pro系列，不過CMF Phone 2 Pro定價其實在中至入門定位，預計到港價亦大約至2千頭至2千中港元左右。

資料來源：Nothing

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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