ColorOS 16 新功能！OnePlus Ace 6T 首配化身專業電競手機 未來 OPPO 裝置或可同享？

ColorOS 16 新功能！OnePlus Ace 6T 首配，化身專業電競手機、未來 OPPO 裝置或可同享？

預計12月3日發布的 OnePlus Ace 6T 手機，集 8G5 晶片、8K 大電池及 165Hz 高刷屏等配置，次旗艦定位可預期價格吸引力不錯。最新官方又宣佈其預載 ColorOS 16 將升級遊戲助手工具，帶來專業電競手機級別體驗。

據 OnePlus「一加手機」官方微博帳號資訊，即將推出的 OnePlus Ace 6T 手機，預載 ColorOS 16 系統，將升級全新遊戲助手工具。