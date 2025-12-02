ColorOS 16 新功能！OnePlus Ace 6T 首配化身專業電競手機 未來 OPPO 裝置或可同享？

預計12月3日發布的 OnePlus Ace 6T 手機，集 8G5 晶片、8K 大電池及 165Hz 高刷屏等配置，次旗艦定位可預期價格吸引力不錯。最新官方又宣佈其預載 ColorOS 16 將升級遊戲助手工具，帶來專業電競手機級別體驗。
據 OnePlus「一加手機」官方微博帳號資訊，即將推出的 OnePlus Ace 6T 手機，預載 ColorOS 16 系統，將升級全新遊戲助手工具。
一鍵處理手遊「每日任務」
新功能當中以專業電競手機必備，能錄製屏幕觸控指令、方便一鍵處理手遊「每日任務」重覆作業的「遊戲指令」工具，無需另購電競手機即可享相同便利體驗。
另外 ColorOS 16 遊戲助手工具，又增設統一提醒遊戲狀況通知的「遊戲流體雲」、定向屏蔽 App 訊息工具、以及「召喚師技能倒計時」遊戲出招輔助工具。
Mobile Magazine 短評：可預期 ColorOS 16 遊戲助手工具，將應用在未來 OnePlus 手機、乃至同採 ColorOS 系統的 OPPO 手機之中，對遊戲迷來說相當利好。
資料來源：OnePlus（中國）
