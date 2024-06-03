COMPUTEX 2024｜AMD發布全新Ryzen 9000系列　被稱為「全球最強」處理器

根據The Verge報道，AMD在台北舉行的COMPUTEX 2024發布將於七月推出首款Zen 5桌面處理器，其中 Ryzen 9 9950X旗艦型號被譽為「全球最強大的桌面消費級處理器」。基於AMD現有的AM5平台，新的Ryzen 9000系列CPU包括Ryzen 9 9950X、Ryzen 9 9900X、Ryzen 7 9700X和Ryzen 5 9600X。

Ryzen 9 9950X是一款16核心、32線程的CPU，比上代性能強16%。

同時推出4款處理器

旗艦型號Ryzen 9 9950X是一款16核心、32線程的CPU，具有80MB的L2+L3快取和5.7GHz的加速時脈。相對於上一代 Ryzen CPU，性能將提高約16%。9950X的核心是AMD的新Zen 5架構，沿用AM5插槽，內部進行了更新，以提供更高的AI性能。

AMD甚至將於七月份為AM4主機板推出新的5900XT和5800XT處理器。具備16核心、32線程的 CPU，旨在應對Intel中階的第13代桌面CPU。5800XT具有8個核心、16個線程，並具有高達 4.8GHz的加速時脈。