COMPUTEX 2024｜ASUS新推多款AI筆記型電腦　搭載Microsoft Copilot+PC及自家AI App

ASUS華碩於台北COMPUTEX 2024一口氣發布多款從入門到高階的新世代AI PC，包括ASUS ProArt創作者筆記型電腦（ProArt P16／PX13／PZ13）、家用筆記型電腦ASUS Zenbook S 16及ASUS Vivobook S 15、商用為主ASUS ExpertBook P5、電競筆電TUF Gaming A16、TUF Gaming A14，以先進的AI功能與強大運算為賣點。
裝置運行AI功能
AI PC可直接在裝置上處理資料，大幅減少對雲端服務的依賴，保護重要資訊、增強隱私和安全性。即使在網路連線較差的地區，也能擁有更快的反應速度和離線功能。新AI功能將於6月18日隨ASUS Vivobook S 15推出，其餘型號預計今年底至2025年陸續獲得Microsoft Copilot+ PC體驗的免費更新。
ASUS同時研發出兩款AI應用程式，「StoryCube」透過AI演算法，對照片及影像檔案智慧分類和管理。「MuseTree」為生成式AI工具，以直覺的方式釋放創造力製作圖像。華碩AI PC採用先進的智慧隱私設定，透過ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測，智能調光除了使用者移開視線時螢幕變暗，離位時智能鎖定、返回時解鎖，保護隱私同時節省電力。
ASUS ProArt創作者筆電
全新ASUS ProArt創作者筆電輕巧強大，有效能最強的ProArt P16、可翻轉的ProArt PX13和僅0.85公斤的ProArt PZ13二合一筆電。P16和PX13搭載AMD Ryzen AI 300系列處理器及最高NVIDIA GeForce RTX 4070顯示卡，帶來超過300 TOPS的AI算力；PZ13則搭載支援AI的Qualcomm Snapdragon處理器。搭配最高4K ASUS Lumina OLED螢幕和Dolby Atmos音訊，ProArt Creator Hub、StoryCube和MuseTree等AI功能，增強創意體驗。
ASUS Zenbook S 16輕薄AI筆電
時尚輕盈設計的ASUS Zenbook S 16 AI筆電，16吋機身薄僅1.1厘米，輕1.5公斤。高科技陶瓷鋁合金外蓋，加上CNC加工的鍵盤區域，確保耐用性，共有白、灰雙色選擇。配備高達50 TOPS NPU的AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器，最高2 TB PCIe 4.0 x4 SSD和32 GB LPDDR5記憶體，Copilot鍵和加強散熱的均溫板提高工作效率，將性能進化至28W。
ASUS Vivobook S 15新世代AI筆電
搭載Qualcomm Snapdragon X Elite處理器及AI引擎，NPU具備45 TOPS算力，70Wh電池最高達18小時續航力，並配備15.6吋3K 120 Hz ASUS Lumina OLED螢幕及Harman Kardon音響，重量為1.42公斤、1.47厘米方便攜帶。預購價為$12,998，預計於6月18日起出貨。
另有搭載AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器的ASUS Vivobook S 14和 S 16，全新設計更加輕薄，厚度為1.39厘米，只重1.3公斤。搭配AMD Radeon顯示卡、32 GB LPDDR5X記憶體和1 TB PCIe 4.0 SSD。
ASUS TUF Gaming A16 / A14電競筆電
16吋TUF Gaming A16配備AMD Ryzen AI 9 HX 370處理器和GeForce RTX 4060顯示卡，2.5K 165 Hz螢幕帶來流暢的遊戲體驗，LPDDR5X 7500 MHz記憶體和最高2 TB PCIe 4.0 SSD確保超快的反應速度。14吋TUF A14配備頂級AMD處理器和GeForce RTX 4060顯示卡，2.5K IPS螢幕。兩款電競筆電皆具備Dolby Atmos音效、高速連線功能及輕量設計。
ASUS ExpertBook P5商用筆電
首款專為商務人士打造的新世代AI筆電，搭載新一代Intel Core Ultra處理器，並擁有45+ TOPS NPU，同時整合語意搜尋、對話式 AI、AI聲紋識別等功能，大幅簡化複雜任務。採用商用級BIOS和軍規等級耐用性，鋁製機身搭配14吋16:10 2.5K螢幕。