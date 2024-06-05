COMPUTEX 2024｜ASUS新推多款AI筆記型電腦　搭載Microsoft Copilot+PC及自家AI App

ASUS華碩於台北COMPUTEX 2024一口氣發布多款從入門到高階的新世代AI PC，包括ASUS ProArt創作者筆記型電腦（ProArt P16／PX13／PZ13）、家用筆記型電腦ASUS Zenbook S 16及ASUS Vivobook S 15、商用為主ASUS ExpertBook P5、電競筆電TUF Gaming A16、TUF Gaming A14，以先進的AI功能與強大運算為賣點。

裝置運行AI功能

AI PC可直接在裝置上處理資料，大幅減少對雲端服務的依賴，保護重要資訊、增強隱私和安全性。即使在網路連線較差的地區，也能擁有更快的反應速度和離線功能。新AI功能將於6月18日隨ASUS Vivobook S 15推出，其餘型號預計今年底至2025年陸續獲得Microsoft Copilot+ PC體驗的免費更新。

ASUS同時研發出兩款AI應用程式，「StoryCube」透過AI演算法，對照片及影像檔案智慧分類和管理。「MuseTree」為生成式AI工具，以直覺的方式釋放創造力製作圖像。華碩AI PC採用先進的智慧隱私設定，透過ASUS AiSense紅外線攝影機的偵測，智能調光除了使用者移開視線時螢幕變暗，離位時智能鎖定、返回時解鎖，保護隱私同時節省電力。