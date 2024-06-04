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科技
2024-06-04 16:00:00

COMPUTEX 2024｜NVIDIA黃仁勳發布下代半導體、軟件和系統　推動AI工業發展

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NVIDIA行政總裁黃仁勳在COMPUTEX發表演講，介紹了未來動向及產品。（相片來源：路透社）

NVIDIA行政總裁黃仁勳在COMPUTEX發表演講，介紹了未來動向及產品。（相片來源：路透社）

NVIDIA（英偉達）行政總裁黃仁勳在台北舉行的COMPUTEX以「加速一切」為主題發表演講，強調成本降低和可持續性，詳細介紹用於驅動數據中心、工廠、消費者設備、機器人等的新半導體、軟件和系統，推動了新的工業革命。

黃仁勳提出「一年節奏」及發布了下一代Rubin平台。（相片來源：路透社）

黃仁勳提出「一年節奏」及發布了下一代Rubin平台。（相片來源：路透社）

一年節奏推動AI

黃仁勳在COMPUTEX表示：「生成式AI正在重塑行業，為創新和增長開辟了新機會，AI和加速運算的交集將重新定義未來。」他提出「一年節奏」，每年推出一項新產品，首次揭示的Rubin平台將接替即將推出的Blackwell平台，搭載新的GPU、一個基於Arm的新CPU（Vera）以及具有NVLink 6、CX9 SuperNIC和X1600融合InfiniBand/Ethernet切換的先進網絡。

不少電腦製造商已經接受了NVIDIA的GPU和網絡解決方案，包括ASRock Rack、華碩、技嘉、英業達、和碩、QCT、Supermicro、緯創和緯穩，它們正在創建雲端、本地和邊緣AI系統。NVIDIA的MGX模塊化參考設計平台現在支持Blackwell，包括GB200 NVL2平台，旨在實現大型語言模型推理、檢索增強生成和數據處理的最佳性能。AMD和Intel支持MGX架構，計劃首次提供自己的CPU主機處理器模塊設計。

以太網結構平台

網絡方面，黃仁勳公布了首個為AI而建的以太網結構Spectrum-X，以滿足對高性能以太網網絡用於AI的不斷增長的需求。性能比傳統的以太網結構提高了1.6倍。它加速了AI工作負載的處理、分析和執行，推動了AI解決方案的開發和部署，部分雲端服務提供商已接受採用。

NVIDIA協助不同企業推出生成式AI服務。（相片來源：YouTube截圖）

NVIDIA協助不同企業推出生成式AI服務。（相片來源：YouTube截圖）

生成AI工具

有了NVIDIA NIM，全球2800萬開發人員現在可以輕鬆地創建生成式AI應用程序。NIM是一種推理微服務，它提供的模型可部署在雲端、數據中心或工作站上。近200家技術合作夥伴，以加速特定領域應用的生成式AI部署，例如副駕駛、代碼助手、數碼人類頭像等，Hugging Face現在提供NIM，從Meta Llama 3開始使用。

發表RTX AI個人電腦

NVIDIA目前已推出200款RTX AI筆記型電腦及超過500款AI驅動的應用程式和遊戲，另有由RTX驅動的Project G-Assist AI助理，展示了為PC遊戲和應用程式提供環境感知協助的功能。微軟和NVIDIA正在合作，以便新的生成式AI功能添加到Windows原生和Web應用程式中。

黃仁勳大力推動AI工業化，包括各種不同用途的機械人。（相片來源：路透社）

黃仁勳大力推動AI工業化，包括各種不同用途的機械人。（相片來源：路透社）

工業AI化

NVIDIA Robotics亦幫助工業數碼化變革，通過其開發者計劃使用NVIDIA技術改造其工廠，提供了NIM促進了AI的創新，增強效率並降低成本。例如富士康使用NVIDIA Omniverse、Isaac和Metropolis創建數字孿生的情況，結合了視覺AI和機械人開發工具，全球領先企業如比亞迪電子、西門子等都採用了其先進的倉庫和AI模型。

消息來源：NVIDIA

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